S.J.L.: Se registró nuevo aniego esta mañana [VIDEO]

Los vecinos del jirón Los Beleños, ubicado a tan solo 4 cuadras de la zona donde se originó el aniego en el distrito de San Juan de Lurigancho, alertaron esta mañana de un nuevo brote de aguas limpias que salían de las pistas. El hecho ocurrió al promediar las 5:00 de la mañana y duró aproximadamente 2 horas.

A la zona llegaron agentes de Sedapal quienes con ayuda de una máquina de hidrojet pudieron atender rápidamente el problema; sin embargo, los vecinos de la zona denuncian que no se trataría de la primera vez por lo que temen el brote de aguas servidas.

“Son varias las veces que viene saliéndose el agua en esta calle. No es posible que hagan mal las instalaciones. Nosotros tenemos niños, personas ancianas que no pueden caminar por aquí. Queremos que el Alcalde (San Juan de Lurigancho) haga algo, no puede ser que se esté saliendo el agua.”, dijo exaltada una vecina.

Según indican, en esta zona se restableció el servicio de agua hace 3 días, esto luego del masivo corte que afectó a toda la población del distrito.

Se espera que Sedapal identifique todos los puntos de riesgo y actúa preventivamente para evitar situaciones similares que pongan en riesgo a los vecinos.