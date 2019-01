Ellos mataron a Marisol y Daniela por venganza y continúan libres

Rosmery Estela Alva aún viste de negro por la partida de su hermana mayor. Han pasado casi dos meses desde que se enteró en Cajamarca de que Marisol fue asesinada con extrema crueldad y sepultada dentro de un barril, en Lima.

Ella está convencida de que el autor del terrible crimen es el militar Luis Estebes Rodríguez. Por desgracia, también está convencida de que hay indiferencia y poco interés en las autoridades por dar con su paradero.

"Siento que estamos batallando solos, nadie, ni la Policía ni la Fiscalía, se preocupan por avanzar las investigaciones ni buscar al asesino. Prueba de ello es que hasta ahora no tengo el DNI ni sé qué pasó con el celular de mi hermana, tampoco se ha hecho el levantamiento de las comunicaciones de Luis Estebes. (...) Pido al ministro del Interior que la División de Homicidios de la Dirincri tome el caso", señala con tristeza Rosmery Estela, quien teme que el asesinato de su hermana quede en el olvido.

Falta de respuesta

Un drama similar vive Patricia Torres Recuay, quien no comprende la indiferencia de las autoridades. Su hermana Daniela, de 23 años, fue asesinada en el interior del mercadillo María Valencia, en Huancayo, el pasado 2 de enero tras recibir a una llamada anónima.

El levantamiento del secreto de las comunicaciones reveló que la persona que se comunicó con ella aquel día a las 7:12 p.m. y 7:20 p.m. fue Ricardo Chavez Torres (29), su expareja y en cuyo cuarto se halló a Daniela.

La policía inició su búsqueda por los alrededores pero sin una orden judicial que les facilite el levantamiento del secreto de las comunicaciones o allanamiento de su vivienda y la de sus parientes, todo se hizo cuesta arriba.

Quince días después del crimen, el Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva y ordenó la captura de Ricardo Chávez, pero ya era tarde.

La muerte de Daniela truncó su mayor deseo: apoyar económicamente a su madre y hermana, quienes le pagaron su carrera de enfermería.

Tras más de 20 días y ante la falta de respuestas de las autoridades para dar con el paradero del feminicida, la familia de la joven huancaína ha iniciado una campaña de presión contra la Fiscalía, a la cual exige celeridad en las diligencias que permitan ubicar a Chávez Torres.

Piden, por ejemplo, el levantamiento de las comunicaciones así como el allanamiento de la vivienda del sospechoso y su familiares, y su inclusión en el programa de recompensas del Mininter. “Voy a luchar por su captura, ya no me devolverán a mi hija pero será por otras mujeres”, dice su madre, Elsa Recuay.

Sin iniciativas

Si bien el Ejecutivo señala que ha emprendido una lucha contra la violencia de género, hasta ahora no existe una iniciativa gubernamental para incluir a todos los prófugos por feminicidio en el programa de recompensas a cargo del Ministerio del Interior o agilizar las diligencias para la ubicación de los imputados, sobre todo en aquellos casos donde se cuenta con suficientes elementos de convicción.

Así, ante los cuestionamientos de los deudos, el ministro del Interior, Carlos Morán, aseguró hace poco que luchará porque ningún feminicidio quede impune y que la Policía hará esfuerzos por capturar a los que faltan.

En lo que va del año, de los 11 feminicidios perpetrados, ocho presuntos autores han sido capturados. Tres aún continúan en la clandestinidad.

Según cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, los autores del 20% de los feminicidios cometidos en los últimos dos años se encuentran prófugos y menos del 2% de los encarcelados han sido sentenciados, pese a las pruebas obtenidas por la Policía y la Fiscalía.

Y hay riesgo de que los recluidos con prisión preventiva recobren su libertad al término del plazo de detención provisional si la fiscalía no concluye las diligencias que les permita obtener una sentencia firme. Mientras tanto, los deudos de aquellas familias que se quebraron por la insania de hombre violentos, luchan por alcanzar justicia.

Más buscados

Desde 2016, el Ministerio el Interior incluye a prófugos por feminicidio en el programa de recompensas que tiene a su cargo. Esta es la lista.

Desde el 2017 aumentaron las penas contra feminicidas

Los feminicidios en el Perú son reconocidos con un tipo de delito desde el 2011, cuando el Congreso de la República aprobó la ley que los introdujo como calificación dentro del delito de parricidio en el Código Penal. No obstante, el feminicidio solo era considerado como tal si el atacante tenía vínculo de pareja con la víctima. Para el 2013, el feminicidio obtuvo su propio artículo (el 108-B) y se ampliaron los alcances del delito a la esfera no íntima y no familiar.

En 2017, ante el aumento y brutalidad de estos crímenes se endureció la pena mínima de 15 a 20 años y si hay agravantes a 30 años. En 2018 se amplió la pena máxima a cadena perpetua y se eliminó la confesión sincera como beneficio penitenciario a los feminicidas.