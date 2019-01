Criador de gallos: "Los animales no tienen derechos porque no son humanos"

En su galpón con 180 aves, César Gonzales defiende lo que considera su derecho a criar y hacer pelear gallos. Son días tensos, pues una demanda de inconstitucionalidad busca declarar como ilegal su actividad, en concordancia con la Ley 30407 de Protección y Bienestar Animal.

César Gonzales es presidente de la Federación de Criadores de Aves de Riña de Arequipa. Sostiene que debe respetarse el derecho de los galleros a la libertad de elección y a tener una identidad cultural. Sin embargo, no cree que los animales tengan derechos, porque no son humanos: "Primero, yo creo que los animales no tienen derechos. En la Constitución del Perú, en ningún punto, el animal tiene derecho a algo, porque no es un humano. Lo que están haciendo algunos animalistas es vender humo y tratar de humanizar a los animales".

Gonzales dice amar a sus gallos y acepta que se dicten medidas de protección a los animales, pero no considera que su práctica sea cruel, a pesar de que algunas aves mueren en lid. Argumentó que los gallos llevan en sus genes la pelea, a diferencia de otros animales como perros o gatos.

Hasta ahora, la pelea de gallos, junto a las peleas de toros y las corridas de toros, está exonerada de la Ley 30407, porque sus actividades son calificadas como culturales. Gonzales señala que, desde hace años, busca que la crianza se declare como patrimonio. Se apoya en la literatura producida sobre los gallos de pelea.

En treinta días, el Tribunal Constitucional debe pronunciarse por la demanda. En caso el fallo sea adverso, Gonzales indica que seguirá criando y haciendo pelear sus gallos, pero en la clandestinidad.