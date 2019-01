Arequipa: Las deficiencias en las medidas de protección para mujeres agredidas

La primera víctima de feminicidio en Arequipa este año tenía medidas de protección. María Elizabeth Maquera Maquera era maltratada por su expareja Fredy Ramos Ginez desde el 2016. Cuando María se animó a denunciar a Fredy, lo acusó de intentar ultrajarla, golpearla y de botarla de su casa junto a sus hijos.

El Poder Judicial ordenó a quien era su conviviente retirarse de la vivienda. Sin embargo, eran tantos los hostigamientos de Fredy que, según vecinos, María y sus hijos dormían en la calle.

El último domingo, ella fue encontrada muerta junto a su hijo de 13 años dentro de costales en un descampado de la vía Arequipa-La Joya. Ramos es el principal sospechoso y está prófugo.

Los asesinatos a mujeres con medidas de protección son frecuentes, según estadísticas del Centro de Emergencia Mujer (CEM). De todos los feminicidios del 2018, el 3% de las víctimas tenía estas medidas y el 70% nunca denunciaron el maltrato.

¿CÓMO Se otorgan?

Estas medidas son inmediatas cuando se trata de la agresión a un menor de edad, pero cuando es para un adulto la evaluación es diferente. Tiene que pasar por una ficha de valoración de riesgo, donde el efectivo policial determina el tipo de maltrato mediante un cuestionario. Se consulta si hay antecedentes de agresión o con qué frecuencia son. Con ello se define si el caso es severo, leve o moderado.

Cuando son moderados o leves, se realizan audiencias para disponer enviar a la pareja a tratamientos psicológicos o prohibir algunos comportamientos. No siempre se pide el retiro del agresor de la vivienda, señala el juez del Quinto Juzgado de Familia Especializado en Violencia Familiar, Giancarlo Torreblanca Gonzales.

Cuando son graves, se actúa de inmediato sin necesidad de audiencia y se emite las medidas de protección en 24 horas. En este caso, los agresores son siempre retirados de los hogares y se disponen distancias para que no se acerquen. La Policía es la encargada de cuidar a la víctima.

La dificultad es la cantidad de denuncias que ingresan al Juzgado de Familia. Desde su creación, en octubre a diciembre del 2018, se registraron 4 847 casos. De estos, 48 fueron descartados para disponer protección al no demostrarse el maltrato.

Torreblanca señala que según la Ley 30364 "Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia", la Policía debe resguardar a todos los denunciantes que logran la protección y que estén atentos a si los agresores incumplen alguna de las medidas para arrestarlos. Sin embargo, la Policía carece de personal.

En la Comisaría de La Familia de Cerro Colorado, los efectivos tienen registrados a quienes tienen medidas de protección. Se hacen rondas por las viviendas de las denunciantes cada cinco días. Además se les da un número de celular para que llamen si se ven amenazadas por la presencia de sus atacantes.

Estas acciones las deben realizar todas estas dependencias, pero casi siempre hay solo un efectivo encargado de cumplir el resguardo y no se abastecen. La mayoría de quejas al Juzgado de Familia son porque la Policía demora en llegar y que se apersonan cuando ya se dio el maltrato, sin encontrar al agresor.

Otra causa de que las medidas de protección no funcionen es que los acusados están en viajes a su región de origen y a Arequipa. Por ello no se les puede notificar de las prohibiciones que tienen. El sistema judicial de Arequipa no se conecta con el de otra región para enviar estos documentos.

Las invasiones, donde ocurre buen número de casos, son otro factor; pues las casas donde viven no tienen numeración ni las calles nombres, por lo que las notificaciones demoran en ser entregadas. Solo en la comisaría de La Familia en Cerro Colorado, desde que inició el año, se han notificado a 99 agresores para que cumplan restricciones.

Torreblanca lamenta que muchas veces estas disposiciones queden en el papel. Señala que hay aspectos que deben corregirse en la Ley 30364, pues no todas las agresiones requieren que la Policía monitoree el caso y no todas las denuncias leves requieren audiencias.

Víctimas no deben dejar tratamiento

Dentro de las disposiciones que emite el juez en caso de maltrato, es que se lleve un tratamiento psicológico. El psicólogo Helmer Jiménez de la Gerencia de Salud señala que varios de los pacientes que sufrieron maltrato dejan el tratamiento pese a que este es gratuito.

Señala que uno de los principales factores para que las víctimas vuelvan a frecuentar a sus agresores es porque son intimidadas. El factor económico también es importante, porque hay gran cantidad que continúa dependiendo de sus exparejas. En el caso de los agresores, indica que hay varios que continúan acercándose a sus víctimas. Señaló que estos no tienen autoestima y tienen algún tipo de patología.