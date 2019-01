Arequipa: Instituto Municipal de Planeamiento niega que ordenanza permita depredar campiña

El gerente del Instituto Municipal de Planeamiento (Impla), Francisco Ampuero Bejarano, negó que la ordenanza municipal 1135, aprobada el 10 de diciembre de 2018, permita la depredación de la campiña arequipeña.

Sostuvo que la norma tiene por finalidad conseguir recursos para refaccionar casonas del Centro Histórico. Estas, debido a que pertenecen a particulares, no pueden ser intervenidas con recursos del Estado, ya que se estaría cometiendo una irregularidad.

Ante ello, el Impla y el Ministerio de Cultura buscaron una alternativa y crearon el proyecto Altura para la Cultura. Este permite que privados que tengan terrenos dentro de la zona delimitada por el municipio en los distritos de Cerro Colorado y Yanahuara inviertan recursos para refaccionar las casonas. A cambio, el municipio les permitirá edificar más pisos de los permitidos.

La zona

Ampuero señaló que las zonas establecidas por el municipio para el proyecto están ubicadas a un costado de la avenida Metropolitana en Cerro Colorado, y a un lado de la torrentera Chullo en Yanahuara. Estos terrenos tienen la condición de urbanos desde 1980, por lo que no se está haciendo cambio de uso.

El funcionario agregó que es cierto que al momento hay partes de estos terrenos que aún son usadas para sembríos, pero ello no implica que tengan condición agrícola. "Desde el plan de 1980 ya tienen la condición de urbanos, no son agrícolas. Por ello no habría problema de que ahí se edifiquen viviendas", concluyó Ampuero. ❧