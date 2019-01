Arequipa: alcalde Omar Candia puede ser suspendido y procurador denunciado

El alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia Aguilar, podría ser suspendido de sus funciones si se negara a desalojar a invasores de terrenos del Estado, mas aún si se encuentran en zonas declaradas en riesgo. El Concejo Municipal tiene la facultad de sancionarlo de esta forma.

Como se recuerda, en una reunión sostenida con la Coordinadora Político Social, que agrupa a 54 pueblos, el burgomaestre dijo que no los sacaría si tenían posesión consolidada y servicios de agua y luz.

Pero no solo el alcalde se vería perjudicado, también el procurador municipal sería pasible de una denuncia penal por el delito de abuso de autoridad, por omisión de funciones, en caso no cumpliera con los desalojos de personas que no cuentan con títulos de propiedad y ocupan terrenos del Estado, bajo la jurisdicción provincial.

La fiscal de prevención del delito, Ana Cecila Cordero, advirtió que Candia y el procurador están en la obligación de hacer cumplir la norma de gestión de riesgo de desastres y la Ley de Bienes Estatales. "El alcalde tiene la obligación, a través de su procuraduría, de recuperar aquellos terrenos que están en zona de riesgo", señaló.