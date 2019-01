Fiscalía rescata a 11 niños de un centro donde eran maltratados

El adolescente J.M.P., de 17 años, no veía la luz del día. Estaba junto a unos adultos en un pequeño cuarto enrejado donde dormía, comía y hacía sus necesidades en baldes. Sufría golpes constantemente de parte de sus cuidadores. Ayer contó que fue enmarrocado, al igual que sus compañeros, más de una vez.

"Sáquenme de aquí por favor, cuando ustedes se vayan los encargados nos van a pegar, nos van a enmarrocar nuevamente", suplicaba desesperado.

Otro menor, L.L.B., contó que lo medicaban desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y era también atado a la cama para que se mantenga quieto. "Me metieron aquí porque me escapaba a la calle", cuenta.

A J.K.L., de 14, le pegaban, le hacían "meditar" en el suelo por días cuando sus cuidadores consideraban que se portaba mal y que los insultaba. "Mi mamá me trajo porque me escapaba de la casa, ella no me viene a visitar. No sabe cómo vivo".

Hacinados, encerrados en cuartos sucios, en medio de cucarachas en las paredes y baldes, así vivían once niños en el centro hogar Imanol, ubicado en Pje 4 Mz A Lote 11, en la zona de Mariscal Cáceres, en San Juan de Lurigancho.

Los menores, entre ellos dos niñas, convivían con personas adultas que tienen adicción a las drogas y con otros con problemas mentales.

La fiscal de Familia de Chorrillos, Violeta Gómez Hinostroza, acudió al centro tras recibir una denuncia que indicaba que niños en situación de abandono eran enviados a ese lugar por la Unidad de Protección Especial (UPE) del Ministerio de la Mujer.

El centro operaba de manera informal, sin licencia ni acreditación del Ministerio de la Mujer (MIMP), se supo.

Al comprobar la situación de vulnerabilidad de los niños, Violeta Gómez ordenó su rescate con ayuda de agentes de la Policía Nacional.

Las menores dijeron que habían sido llevados a ese centro por orden del Ministerio de la Mujer y también por sus familiares.

Luego de levantar actas de verificación, la fiscal trasladó a los menores a la comisaría de La Huayrona, a donde luego llegó personal de la UPE.

Según documentos a los que accedió La República, las UPE de Lima Centro, Lima Norte y Callao, enviaron a menores en situación de abandono a este centro de rehabilitación, hasta diciembre de 2018.

"Estos chicos que ingresan a la UPE del Ministerio de la Mujer están por desprotección familiar, no tienen familias, están en la calle, están en drogas o tienen pésima conducta. La UPE tiene que albergarlos, protegerlos, porque es su obligación de acuerdo a ley, pero no hay albergues porque están hacinados, y los pocos que hay se niegan a recibir más niños. Entonces lo que hace la UPE es entregarlos a cualquier familiar, o enviarlos a centros irregulares como este", explicó la fiscal Gómez Hinostroza.

En diálogo con este diario, Cecilia Esther Aldave Ruiz, viceministra de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer, negó que los once niños que fueron rescatados hayan sido trasladados a este centro por el MIMP.

Precisó que en el año 2018, al advertir las malas condiciones de hospedaje y atención en el centro Imanol, el ministerio emitió tres disposiciones: la primera, la prohibición a todas las UPE de remitir a adolescentes a dicho centro; la segunda, externar a todos los niños que se encontraran en el centro; la tercera, que se lleve a cabo una visita inopinada.

Y anunció que se dará la sanción correspondiente a quienes resulten responsables de enviar a estos menores a dicho centro. Los once adolescentes rescatados fueron trasladados a albergues del Inabif, puntualizó. ❧

