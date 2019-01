Así era por dentro el albergue en S.J.L. donde encerraron a menores

Once menores fueron abandonados por sus padres o familiares y fueron llevados al hogar 'Imanol', ubicada en San Juan de Lurigancho, en el que vivían en pésimas condiciones de salubridad y junto a sujetos adictos a las drogas.

Tras el llamado de alerta de los vecinos, la Policía Nacional ingresó al lugar y encontraron a los menores encerrados con candado, en cuartos sucios, con cucarachas y durmiendo al lado de baldes con sus propios desechos.

El albergue Casa Hogar "Imanol", ubicado en el asentamiento humano Mariscal Cáceres, "no tiene licencia de funcionamiento, no tiene inspección técnica, no tiene una constancia de acreditación como Centro de Atención Residencial por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y a pesar de eso el Ministerio ha estado enviando a los menores de edad a este centro”, indicó la fiscal de familia Cristina Gómez.

Menores maltratados

Los internos ingresaron por estar en abandono y como parte de un programa de rehabilitación. Sin embargo, contaron que el director del centro, Yancarlos Araníbar Moreno, los sometía a humillaciones y maltratos.

“Nos golpean, nos encierran, comemos entre heces”, contó con la voz entrecortada uno de los jóvenes rescatados.

La fiscal junto a miembros de la Defensoría del Pueblo llegaron al lugar y constataron el grave estado en que vivían nueve varones y dos mujeres, además de otros ocho jóvenes mayores de edad, algunos de ellos eran drogadictos.

#SanJuanDeLurigancho Pedimos clausura inmediata de casa hogar Imanol tras hallarse a niños, adolescentes y adultos en precarias condiciones. Centro no cuenta con licencia de funcionamiento, ni con autorización del @MimpPeru ni del @Minsa_Peru. (1/2) pic.twitter.com/5nlzn24DOH — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) 24 de enero de 2019

Al cuidado de Inabif

Los once menores, luego de brindar sus declaraciones en la comisaría de la Huayrona, ya se encuentran en los centros de acogida residencial que pertenecen al Inabif, informó el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

La viceministra de Poblaciones Vulnerables del MIMP, Cecilia Esther Aldave Ruiz, enfatizó que ninguno de los 11 menores han sido enviados por dicho portafolio, y que más bien fueron llevados por sus padres u otras personas.

Sin embargo, reconoció que en gestiones anteriores algunos adolescentes si habrían sido enviados de manera irregular a este centro por el MIMP, el año pasado.