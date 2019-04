Cercado de Lima: Madre de supuesto delincuente abatido denunciará a policía [VIDEO]

La madre del supuesto delincuente de 19 años abatido por el suboficial de la Policía Nacional Joel Falcón Malpartida, declaró a los medios que nadie tiene derecho a quitarle la vida a su hijo. Dijo que denunciará al efectivo policial por ser responsable de su asesinato.

"Sea lo que sea, no tienen ningún derecho a matarlo. Lo hubiese traído a la comisaría, como ellos hacen. ¿Por qué a la maldad? ¿Por qué están matando?", comentó mientras en inmediaciones de la sede de la DEPINCRI del Cercado de Lima.

La madre del joven identificada como Carmen Méndez Lozada que dijo que si bien nadie le va devolver a su hijo, no descansará hasta encontrar justicia.

"Yo le voy a poner la denuncia, porque él no tiene ningún derecho a quitarle la vida a nadie. ¿Quién me entrega a mi hijo? ¿Quién me devuelve a mi hijo? Mi hijo tiene 19 años nomás", protestó la mujer.

Las autoridades le hacen al efectivo las pruebas correspondientes mientras que el área legal del Mininter aseguró que Falcón actuó en legítima defensa.

Como se sabe, el hecho ocurrió mientras el suboficial de 27 años aprovechaba su día de franco para hacer servicio de taxi cuando de pronto tres delincuentes lo interceptan para robarle su vehículo al llegar al cruce de los jirones Maynas y Centro Escolar en la zona de Barrios Altos en el Cercado de Lima.

El suboficial actúo rápidamente disparando contra uno de los hampones, identificado como Juan Manuel Jiménez Lozada de 19 años, quien quedó gravemente herido y fue conducido al hospital Dos de Mayo donde falleció minutos después.