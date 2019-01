Video registró robo a camioneta del funcionario del Ministerio del Ambiente

El robo al vehículo de Manuel Boluarte, director de Comunicaciones del Ministerio del Ambiente (Minam), fue registrado por las cámaras de seguridad de la playa de estacionamiento Los Portales, en Larcomar, lugar donde ocurrió el incidente.

En las imágenes, se observa que, poco antes de las 8 de la noche del jueves 3 de enero, Manuel Boluarte estaciona su camioneta y baja del auto junto con sus familiares.

Desde otra de las cámaras, se registra la llegada del presunto ladrón al centro comercial. El sujeto camina por los pasillos y toma fotos a algunas tiendas, luego se acerca a una vendedora para hacerle unas preguntas y finalmente, se dirige al estacionamiento.

Al llegar a la camioneta color plata, abre una de sus puertas y saca un maletín aparentemente pesado, pero no es lo único. El presunto ladrón también sustrae un amplificador de guitarra eléctrica y varios USB con información importante. Luego, se retira del lugar de manera muy tranquila.

“Es indignante cómo Los Portales, que cobra tan caro (…), no hace absolutamente nada. Me llamaron para decirme que de acuerdo a las normas, no me van a poder cubrir el robo”, dijo Boluarte.

En respuesta, Los Portales se pronunció a través de un comunicado para señalar que cumplió con informarle al funcionario, a través de carteles y su ticket de ingreso, que la empresa no se encarga de custodiar los bienes de valor de sus clientes.

De forma similar, los voceros de la compañía indicaron que, según la Ley de Estacionamientos, las empresas que brindan el servicio de estacionamiento solo se encargan de los vehículos y de las autopartes, pero no de los objetos dentro del auto.