Cusco: Padre de turista desaparecida ofrece recompensa de S/ 17 mil [VIDEO]

Preocupado y acongojado se encuentra Carlos López Valpeoz, padre de la turista estadounidense, que desapareció hace más de un mes en el distrito de Pisac de la provincia de Calca, en Cusco. El progenitor señaló que dará una recompensa de 17 mil soles a quién brinde detalles sobre la ubicación de su hija.

Según informó hasta el momento no han encontrado rastros de las turistas en el parque arqueológico ni en sus alrededores. Carlos López señaló que hay personas que conocen donde está su hija, pero no denuncian por miedo. “Nadie sabe nada, nadie nos comenta nada. Yo siento que alguien sabe y por temor a algo, no sé a qué, no hablan”, indicó.

El padre de la turista explicó que la recompensa podría ayudar a que se generen más pistas y aseguró que los datos que brinde el informante se abordarán con completa confidencialidad.

No se conoce el destino de la turista Carla Valpeoz desde que salió de su hotel en Cusco con destino al parque arqueológico de Pisac. Su padre indicó que buscará a su hija toda su vida de ser necesario. “Me quedaré toda la vida, la buscaré el resto de mi vida. Yo me tengo que llevar a mi hija", expresó entre lágrimas.