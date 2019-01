Poder Judicial sentencia a 20 años de cárcel a violador de niña con autismo

Se hizo justicia tras 10 años de espera e incansable lucha. El Poder Judicial (PJ) condenó ayer a 20 años de cárcel a un sujeto que abusó de una menor con espectro autista.

Se trata de Adán Noriega Saavedra, quien alquilaba un cuarto en la vivienda de la víctima. Este sujeto también fue condenado a pagar una reparación civil de S/ 35 mil en favor de la víctima.

Sin embargo, se encuentra no habido por lo que se ha ordenado su búsqueda.

El abuso sexual fue perpetrado durante tres años, hasta que la menor tenía 13.

Pese a que la madre de la niña presentó oportunamente la denuncia contra el abusador, Noriega fue absuelto en dos oportunidades porque para el PJ faltaban pruebas.

La exviceministra de la Mujer y abogada de la víctima Isabel Rosas Ballinas explica que el caso fue difícil de resolver porque la mayoría de operadores de justicia no creen en las adolescentes y menos si presentan una discapacidad intelectual.

Ballinas sostiene que si no fuera por el esfuerzo de la madre de la víctima, quien hoy tiene 23 años, al no abandonar el caso durante todo este tiempo, habría ocurrido lo mismo que con otras familias: dejar el caso por falta de apoyo de un Estado que aún no asume al 100% la protección de las víctimas.❧