Condenaron a 20 años de prisión a violador de niña con autismo

El Poder Judicial dictó sentencia contra un hombre por el delito de violación sexual contra una menor con espectro autista, síndrome de Asperger y habilidades diferentes-. El sujeto, de nombre Adán Noriega Saavedra, fue sentenciado a 20 años de prisión y el pago de una reparación civil de S/ 35 000.

El terrible acto lo realizó durante tres años antes de que la madre de la menor, quien le alquilaba un cuarto en su vivienda a Adán Noriega Saavedra se enterara en el 2008 lo que padecía su hija, al observarla nerviosa y sin apetito. Le preguntó en varias oportunidades qué era lo que le ocurría hasta que la menor de 13 le contó lo que sucedía.

Debido a la impericia de las autoridades de la época, el violador fue absuelto en dos oportunidades por el Poder Judicial, que admitió que hubo violación contra la menor pero que no había pruebas de la responsabilidad de Noriega Saavedra. Es por ello que tomó el caso, por encargo del Movimiento Manuela Ramos, la abogada Isabel Rosas Ballinas, exviceministra de la Mujer.

Luego de la primera absolución, Rosas Ballinas solicitó el 2012 la nulidad de las sentencias previas. El Poder Judicial la aprobó. El Ministerio Público abrió nuevamente la investigación y acusó una vez más a Adán Noriega Saavedra. Este nuevo proceso culminó en octubre del 2018.

“Queremos comunicar que la sentencia del caso emblemático de una adolescente con autismo violada el 2008 acaba de salir, y luego de una larga batalla legal de más de diez años el juez y la Sala Penal hicieron justicia y condenaron al sujeto a 20 años de prisión y una reparación civil de 30 mil soles a la víctima” manifestó Isabel Rosas Ballinas a la Agencia Andina.

“Ella es una adolescente con autismo y Asperger. Hemos asumido el caso como una violación de derechos humanos. Usualmente se suele dudar de la versión de la mujer violada, pero creíamos que en este proceso debía haber una valoración integral de las pruebas, del informe psicológico, psiquiátrico y medicina legal. Todo esto permitió un buen resultado”, precisó.

La exviceministra también habló de la condición de la madre de la víctima al denunciar el caso. “La señora no solo se encontró con un sistema que no cree en los testimonios de las victimas de violación, sino con sectores como el de salud que aún no cuentan con profesionales entrenados para atender la psicología y sexualidad de las menores afectadas”.

Pese a la condena, Adán Noriega Saavedra está prófugo de la justicia, por lo que actualmente se encuentra con orden de detención inmediata e impedimento de salida del país. Se espera que en los próximos días la Policía Nacional dé con el paradero del violador sexual.