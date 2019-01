Sedapal acepta renuncia de gerente general Michael Vega

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) aceptó la renuncia de Michael Vega Baltodano, quien venía cumpliendo labores como gerente general de la empresa. En su reemplazo, designó a Polo Agüero Sánchez, a fin de "reestablecer a la brevedad posible" los daños causados por el aniego en San Juan de Lurigancho.

En comunicación con La República, Michael Vega señaló que su salida se da "para no ser juez y parte" en las investigaciones a Sedapal, aunque remarcó que la construcción del tramo afectado de la Línea 2 del Metro de Lima, donde se originó la emergencia, no fue en su periodo.

"Para facilitar la labor de la empresa porque seguramente van a venir investigaciones y procesos, para no ser juez y parte en algo que seguro me van a hacer responsable aunque yo en esto no tengo nada que ver porque soy un funcionario que ha iniciado sus labores en el 2017 y todo esto ha ocurrido anteriormente", aseveró.

Sedapal informó que el cargo será ocupado por Polo Agüero Sánchez, quien se venía desempeñando como gerente de Proyectos y Obras. La empresa señaló que Agüero Sánchez "continuará con las acciones de reparación del colector principal, a fin de reestablecer a la brevedad posible los servicios de agua potable y alcantarillado en la zona afectada".

Asimismo, acotó que el nuevo gerente general también estará a cargo de las acciones de la empresa orientadas a "garantizar la calidad y continuidad de los servicios de agua y saneamiento que brinda a la población limeña".

Cabe resaltar que, según un informe de la consultora 50+1, en los últimos 19 años, el promedio de duración de un gerente general en esta empresa es de un año, mientras que el del presidente de directorio, un año y medio.