Piura: bloquean carretera vecinal al Alto Chira en Sullana

Un grupo de más de quinientas personas decidieron tomar la carretera vecinal Alto Chira que comunica a más de 30 caseríos en la ciudad de Sullana, en Piura, exigiendo que la muerte de un joven de 18 años, atropellado no quede impune.

Los moradores del Cucho bloquearon la carretera desde el kilómetro 3090 evitando el paso hasta de los vehículos menores como motocicletas y mototaxis. Los más perjudicados fueron los cientos de pasajeros que tuvieron que caminar por más de un kilómetro para conseguir realizar el trasbordo y llegar a su destino final.

María Cango, madre de Dervis Navarro Cango (18) indicó que desde el 8 de enero en que su hijo fue arrollado por un vehículo que cubre la ruta y que causó su muerte, las autoridades de la Policía Nacional y el Ministerio Público, no han logrado identificar al conductor para que sea sancionado conforme a ley.

“A nosotros como somos pobres nos pelotean. En la Fiscalía nada han hecho, nosotros tenemos que estar pidiendo que hagan diligencias y nos dicen que no hay tiempo. Hasta el momento no sabemos quién mató a mi hijo, por eso es que hemos tomado esta medida radical para exigir a las autoridades que no quede impune la muerte de mi hijo” relató la acongojada madre.

Hasta el lugar llegó un contingente de policías de la USE para desbloquear la vía. Tuvo que ser necesaria la presencia de la fiscal de turno Rosa Arnaoz, quien luego de dialogar con los protestantes y logró que se firmara un acta donde se comprometía a enviar el requerimiento al fiscal a cargo de la investigación del accidente.