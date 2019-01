MPT considera reubicar a informales en parte del terminal Santa Cruz

El alcalde provincial de Trujillo, Daniel Marcelo Jacinto, informó que de obtener respuesta negativa por parte del Gobierno Regional de La Libertad (GRLL) para el pedido de transferencia del terreno ubicado al costado del Centro Regional de Capacitación – Proind, en la Av. España, la comuna está evaluando la alternativa de reubicar a los comerciantes informales en una parte del terreno del Terminal Terrestre Santa Cruz, de propiedad de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT).

“Yo confío en que esto se analice con más calma y sobre todo no solamente pensando en ese proyecto que ellos tienen (centro turístico), que es un importante pulmón, pero también se considere el tema social. Nosotros estamos también buscando algunas otras alternativas, y un terreno también que puede ser, que lo vamos a analizar aquí en unas horas con las respectivas gerencias, es el terreno que ya el Gobierno Regional el año pasado la Gerencia de Transportes le negó el funcionamiento a los (transportistas) interprovinciales del paradero Santa Cruz, que es un terreno de 12 mil metros cuadrados que yo tenía la intención de poder construir ahí un complejo deportivo. Entonces lo que estamos analizando es de repente destinar una parte, no todo, para poder hacer estos centros comerciales. Yo creo que podemos destinar unos 3 mil metros para lo que es el área comercial, me quedaría 9 mil para el Complejo. Yo creo que muy bien podría combinar ambas actividades. Sería una alternativa”, explicó.

Sostuvo que fueron “apresuradas” las declaraciones del gerente general del GRLL, Eduardo Azabache Alvarado, quien manifestó días atrás que dicho pedido no procedía. “Yo creo que de repente fueron apresuradas sus declaraciones. Lo correcto es que eso tenga que evaluarlo una comisión. Ten en cuenta que una transferencia de este tipo si se diera o se negara tiene que ver el Consejo Regional”, indicó.

Dijo que el área que se solicitó es “pequeña”, de 2,400 m2. “Si comparamos el resto de terreno que tiene el exferrocarril creo que son más de 3 hectáreas para su proyecto, que, bueno, yo no sabía que tenían. Muchos años han pasado y nunca hicieron nada”, afirmó el alcalde.