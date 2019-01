Sujetos robaron joyería cerca a Palacio de Gobierno

A tan solo unos metros de Palacio de Gobierno, el último sábado por la mañana delincuentes ingresaron a una conocida joyería en el Centro de Lima y se llevaron más de 7 mil soles en alhajas.

Personal de Seguridad del Centro Comercial Guizado Hnos indicaron que a las 10:00 a.m. recorrieron el lugar, pero no encontraron nada sospechoso. Sin embargo, minutos después la puerta principal presentaba signos de haber sido forzada y las vitrinas donde se exponían los collares de plata y aretes lucían vacías.

“A las 10:20 a.m. me llamaron diciendo que mi local se encontraba abierto y yo en desesperación acudí a mi negocio y evidentemente lo encontré abierto con toda la reja. Nadie me podía dar respuesta, ni siquiera el administrador ni la vigilancia”, señaló Grecia Flores, la dueña del lugar.

Según ’90 Matinal’, los delincuentes escogieron las joyas más caras y se llevaron alhajas valorizadas en alrededor de 7 mil soles. La víctima dijo sentir mucha impotencia pues el negocio que inició hace 11 años es el sustento de su hogar.

“La administración sigue sin apoyarme y es lamentable porque ellos son responsables de esto. No dejan ingresar a la prensa para que puedan ver lo sucedido con mi negocio”, sostuvo Flores.

Tras ello, exhortó a los dueños de negocios aledaños para que le brinden los vídeos de las cámaras de seguridad. En tanto, este caso ya se encuentra en la Depincri de San Andrés.