Autoridades del Callao continúan siendo amenazadas por mafias que cobran cupos

Un nuevo reportaje de ‘Cuarto Poder’ reveló que los cobros de cupos continúan en el Callao. Esta vez, a través de llamadas amenazadoras, las mafias dedicadas a la extorsión y enquistadas en el sistema político chalaco buscan cupos de trabajo en las municipalidades del primer puerto.

El alcalde de Bellavista, Daniel Malpartida, aseguró que estas malas personas desean que la corrupción de Chim Pum Callao continúe. “Ellos supuestamente trabajan, pero cobran. Ellos se encargan de financiar la delincuencia de las autoridades”, sostuvo.

Como se recuerda la semana pasada el vehículo de Ismael Arroyo, jefe de Seguridad Ciudadana de Bellavista, recibió dos impactos de bala por no ceder a las exigencias de los delincuentes. Y es que las nuevas gestiones de movimientos políticos independientes han recibido llamadas amenazadoras con un mismo mensaje: permitir que no se entrometan en el cobro de cupos.

El burgomaestre de Bellavista reveló que en solo 20 días que lleva en el cargo ha encontrado hasta una caja fuerte oculta en el baño del despacho de la Alcaldía, sin clave ni llave y se está a la espera de la Fiscalía para abrirla.

Además, señaló que ha descubierto hasta 7 mil extrañas contrataciones en el último año. Se desconocen cuántos trabajadores fantasmas habían, pero los montos que figuran como pagados, son escandalosamente altos.

En tanto, imágenes muestran cómo las calles continúan abarrotadas de basura, sin embargo, las planillas verifican que trabajadores de limpieza sí cobraron pese a no hacer su trabajo. Vehículos compactadores de basura y de recojo están malogrados e inservibles, pero en los documentos se aprecia que sí se pagó por el mantenimiento constante.

Lo preocupante del caso es que a pesar de ser un secreto a voces la instalación de mafias en los seis municipios distritales y en la provincial del Callao, no haya habido ningún órgano de control ni de justicia que investigue en las últimas dos décadas.

“La Fiscalía que juega un rol importante no tiene denuncias sobre ellos. Los órganos de control como la OCI no tienen denuncias formales sobre ellos y los municipios obviamente han pedido que no las abran. En tema de gestión todo está excelente en el Callao, pero la realidad es otra”, indicó Daniel Malpartida.