“Quiero hacer historia con UTC”

Edgar Jara.

Cajamarca

Fue uno de los últimos en integrarse al UTC, pero Diego Mayora es de los que más se esfuerzan para ponerse a punto y lucir su nueva camiseta. El delantero espera retribuir con goles el cariño que empieza a sentir de la hinchada cajamarquina, a quien promete hacer historia este año.

“Es un lindo grupo el UTC, que es muy querido y por eso estoy contento. El año pasado no fue muy bueno, tengo la obligación de hacer, pero este año me recuperaré; no soy extraño para el aficionado, quiero retribuir ese cariño con mucho trabajo y goles ”, dijo.

El pucallpino se definió como un delantero al que le gusta estar metido “donde las papas queman”, atento al cabezazo letal sin rehuir al defensa “más pintado”, pues aseguró que será un guerrero, siempre peleando todos los balones en busca de la historia. Para Mayora, Franco Navarro es un técnico muy serio, trabajador, que viene haciendo buenas temporadas con el equipo, por lo que confía que este 2019 no será la excepción.

Viene para quedarse

Pucallpa fue la tierra que lo vio nacer hace 26 años. Su trajinar futbolístico lo ha llevado por Sport Loreto, Unión Comercio, Colón de Santa Fe, Municipal, Garcilaso y ahora por el “Gavilán” de Cajamarca. Con todo el fútbol que le ha tocado jugar, el jugador admite que en el 2018 le pasaron muchas cosas que prefiere olvidar, porque se encuentra enfocado en su presente, donde espera mostrarse al 100%.

“Voy a disputar con (Sergio) Almirón, (Jarlin) Quintero, con quienes vamos a trabajar muy sanamente para ganarnos el puesto. Nada es fácil en esta vida, uno tiene que trabajar, luchar y para eso estamos, sintiendo que mi familia es una motivación especial, pues son las personas que estuvieron siempre presente en los malos momentos”, expresó

No obstante, Mayora confía en su talento. “La altura no será un problema para adaptarme, me siento bien, todavía por la pretemporada no conozco mucho la ciudad, pero la gente es muy amable. (...) Los trabajos del preparador físico en esta pretemporada son muy exigentes, pero voy a dar lo mejor de mí para hacer historia con UTC”, aseguró el atacante.