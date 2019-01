PeruRail, Consettur, Sanctuary Lodge y Hotel Cusco bajo la lupa

PeruRail y Consettur son las dos principales empresas que prestan servicio de transporte a los turistas que quieren conocer la Ciudadela Inca de Machupicchu. La primera está a cargo de operar los trenes que llevan a los visitantes de Ollantaytambo a Machupicchu Pueblo, y la otra traslada a los turistas hasta las puertas de la maravilla mundial.

Sus servicios son objeto de constantes reclamos. A raíz de las quejas, la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso decidió poner bajo la lupa la calidad del servicio que prestan ambas empresas y revisar el cumplimiento de sus contratos de concesión.

Días atrás, dicha comisión aprobó su plan de trabajo para investigar el cumplimiento de los contratos. El congresista Armando Villanueva, quien integra ese grupo, precisó que también se indagará la concesión del Hotel Cusco y el hotel Sanctuary Lodge, este último es el único que funciona en la puerta de ingreso a la ciudad inca.

LO QUE INVESTIGARÁN

En el caso de PeruRail, se evaluará por qué hay un trato y costo diferenciado en la venta de boletos para habitantes de Machupicchu, turistas nacionales y extranjeros, y la falta de disponibilidad de boletos en el tren local. La tarifa local es de 10 soles, mientras que los boletos turísticos superan los 30 dólares.

También se observa que los “vagones del tren local se encuentran en mal estado de conservación, no hay asientos preferenciales para ancianos, mujeres gestantes o viajeros con niños”. No hay semana que no haya quejas contra PeruRail porque cientos de turistas nacionales no pueden acceder a boletos para viajar a conocer la maravilla de piedra.

Mientras tanto, Consettur está en la mira porque sus buses no están en buen estado, el costo del pasaje es elevado y la atención que prestan a los miles de turistas es deficiente. El punto más criticado en este caso es el alto costo del servicio. Por un trayecto de apenas 9 kilómetros (media hora de viaje) un turista adulto extranjero paga US$ 24.00 y un nacional US$ 15.00. Con esos montos una persona puede pagar un boleto en clase económica a Arequipa o Ayacucho.

Además está en cuestión el mantenimiento deficiente de la carretera Hiram Bingham, que usufructúa Consettur. “Se corroboró el mal estado de conservación y mantenimiento de los 9 kilómetros de la vía de acceso a la ciudadela de Machupicchu”, sostiene la comisión congresal.

Este grupo de trabajo también indagará la concesión del lujoso hotel Sanctuary Lodge. Es de propiedad del Gobierno Regional del Cusco, pero su concesión fue ampliada en forma apresurada el 18 de diciembre de 2013, horas antes de que el expresidente Jorge Acurio sea vacado del cargo.

El contrato se amplió por diez años -hasta el 2025- a favor de las empresas Perú Hotel Machupicchu y Perú Belmont Hotels. No se sabe con precisión cuánto paga la empresa por la concesión. Algunos hablan de unos irrisorios 10 mil dólares mensuales y otros de 100 mil dólares.

El otro establecimiento que está en la mira de la comisión es el Hotel Cusco. Se ubica a unos metros de la Plaza Mayor. Fue concesionado al consorcio Imperio de los Incas para una refacción y puesta en funcionamiento. Nunca se cumplió. Hay sendos procesos arbitrales entre la empresa y la Sociedad de Beneficencia, que es la dueña del inmueble.

APOYO A MEDIDA

La decisión de la comisión de investigar el servicio y los contratos ha sido bien recibida por los cusqueños. “En materia de servicios públicos, siempre hay que alentar que estos sean eficientes y si no lo son hay sanciones y si es necesario revisar contratos, hay que revisarlos”, dijo, por ejemplo, el alcalde del Cusco, Víctor Boluarte Medina.

Boluarte está convencido de que para que Cusco se convierta en una ciudad moderna y el mejor destino turístico, debe vigilar que los servicios turísticos sean óptimos y de calidad. “Si nosotros queremos, como he planteado, ser la segunda ciudad económicamente más importante del Perú tenemos que brindar mejores servicios turísticos y eso pasa por no solo revisar, sino por ser drásticos. Si uno no cumple su labor, pues tendría que ser sancionado o tendrá que buscarse mejores servicios”, anotó.

La presidenta de la comisión, Rebeca Cruz Tevez, dijo que “el grupo de trabajo tendrá la posibilidad de determinar la existencia, si la hubiera, de presuntas irregularidades e infracciones administrativas, civiles y penales de los servidores públicos, así como de los concesionarios y sus operadores que resulten civilmente responsables”.

Para realizar su trabajo, echarán mano a información de Contraloría General de la República, Proinversión, Ositran, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ferrocarril Trasandino, PeruRail, Consettur, entre otros.