Médicos en desacuerdo con designación de gerente de Salud

La base regional La Libertad de la Federación Médica Peruana, a través de sus directivos, manifestó estar en desacuerdo con la designación del nuevo gerente regional de Salud en La Libertad, Constantino Vila Córdova, quien viene de la región Ica, debido a que consideran que una persona foránea no tiene los conocimientos necesarios de la realidad en materia de salud en la Región.

“Nosotros no estamos de acuerdo. La Federación Médica Peruana, base regional La Libertad, no está de acuerdo con la designación de este colega médico que viene de fuera, por las razones que estamos exponiendo los numerosos miembros. Número uno, porque en nuestra localidad existen médicos con doctorados, con maestrías en gestión pública, en gestión de hospitales, lo suficientemente capaces y con la suficiente moral para poder definir los lineamientos de la política de Salud y mejorarla sustancialmente en La Libertad. Y número dos, porque creemos que una persona foránea no tiene el alcance de conocimientos necesarios esenciales en las deficiencias que pueden tener los hospitales tanto de periféricas como de centrales, etcétera”, manifestó el presidente César Mimbela Bustamante.

Ante esto, el gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, Eduardo Azabache Alvarado, sostuvo que Vila Córdova tiene “todos los merecimientos”.

“Creo que los malentendidos o la desinformación que podría existir más que todo se vincula a la reticencia por parte de ciertas personas, que creen que el trabajo lo puede hacer de manera mucho más eficiente alguien que sea de La Libertad. Hay que aspirar a que sea alguien que tenga los merecimientos. Yo creo que los tiene el gerente de Salud. Más que todo le pediría paz y que le podamos dar una tolerancia suficiente para que se evidencien los primeros resultados”, dijo Azabache.