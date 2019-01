Arequipa: Fiscalía y PJ desconocen dónde está la denuncia por violación contra Cáceres Llica [VIDEO]

Han pasado 14 años desde que la ciudadana francesa Carole Marion interpuso la denuncia por violación contra el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica. Desde entonces, el paradero del expediente es todo un misterio. Debido a la indignación que provocó el caso, el Ministerio Público fue cuestionado por qué la carpeta no se encontraba en su archivo.

Ante las interrogantes, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa, Franklin Tomy López, certificó que el Ministerio Público remitió la denuncia al Juzgado Mixto de Chivay. Dicho despacho recepcionó la carpeta el 28 de setiembre del 2004.

No pasó mucho tiempo hasta que el fiscal Zacarías Macedo Rodríguez, solicitó al juzgado mixto de Caylloma formalizar la denuncia penal por violación. Luego habría correspondido abrir una investigación judicial, pero ello no sucedió. Entonces, Cáceres Llica ocupaba el cargo de alcalde de la provincia de Caylloma.

Al respecto, Tomy López indicó que están a la espera de la respuesta del Poder Judicial por la ubicación del expediente. "La carpeta no está en la Fiscalía si no en la sede de Chivay, donde se presentó. (…) Se entiende que si el Poder Judicial no ubica el expediente tendrá que accionar de acuerdo a sus atribuciones", explicó.

Por su parte, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Carlo Magno Cornejo, reconoció que la Fiscalía pidió información sobre el estado actual de la denuncia contra Cáceres Llica, correspondiente al expediente 124-2004. Además, aseguró que están efectuando las indagaciones respectivas y que a inicios de la próxima semana ya se conocería el paradero de la carpeta.