Director de Transportes de Tacna se aferra a cargo pese a tener brevete suspendido [VIDEO]

Ésta vez se trata de Freddy Mina Arcaya, actual director regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, quien negó la posibilidad de renunciar al cargo, pese a contar con faltas al Reglamento Nacional de Tránsito que lo dejan inhabilitado de por vida para conducir.

A fines de marzo del 2016, Mina cometió dos faltas graves; una por estar involucrado en un accidente de tránsito y otra por conducir en estado de ebriedad. Ésta última le habría costado la inhabilitación definitiva de su licencia de conducir. A pesar de ello, Mina se aferra al cargo manifestando que la sanción no implica que esté impedido de cumplir con sus funciones, pese a que paradójicamente lo hace al frente de la entidad que emite brevetes.

“No niego la falta; vengo cumpliendo la sanción que se me dio. La sanción fue en 2016 y estamos 2019, y por ello no repercute en mi trabajo como funcionario. Una cosa no tiene que ver con la otra”, dijo tranquilo Mina Arcaya.

Además, recalcó que la normativa en la dirección de Transportes no dice que al estar sancionado esta impedido de laborar. “(La norma) no cuestiona mi trabajo”, agregó.

INFRACCIONES

El director de Transportes de Tacna tiene papeletas como conductor. Una por estar involucrado en un accidente vehicular y la otra, por conducir en estado de ebriedad y negarse a pasar dosaje etílico; por esta última registra una deuda impaga de 3950 soles. Asimismo, en el récord de papeletas de la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT), Mina tiene cuatro infracciones al reglamento de tránsito con una sanción económica total de 8116 soles, cuyo pago también se encuentra pendiente.

¿Y LA ÉTICA PROFESIONAL?

Según el código de Ética de la función pública (Ley Nº 27815), se establece que los funcionarios deben actuar de acuerdo a ciertos principios como la idoneidad (aptitud ética) y moral para el ejercicio de la función púbica.

Pese a que Mina Arcaya dijo estar habilitado como ingeniero y que goza de la confianza del gobernador de Tacna, Juan Tonconi, a través de redes sociales y desde el sindicato de la dirección regional que preside, cuestionan si un funcionario con inhabilitación para conducir por faltas al Reglamento de Tránsito, es el adecuado para encontrarse al frente de la dirección de Transportes.