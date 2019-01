En Cajamarca afirman que delincuencia no es problema policial sino social

El coronel Ricardo Trujillo Cornejo, asumió oficialmente funciones, en reemplazo del hoy general Luis Cacho Roncal; como nuevo jefe de la región policial de Cajamarca, asegurando que la delincuencia no es un problema policial, sino un problema social.

“Vengo a prestar mi mejor apoyo para que Cajamarca sea una ciudad segura, tengo la mejor disposición de dialogar y trabajar con las rondas urbanas, y apoyarlos para solucionar los problemas; además, conozco que es una ciudad que tiene muchos conflictos sociales, pero con diálogo todo se puede solucionar”, dio sus primeras impresiones a La República.

Trujillo, hizo un alto en la reunión de los miembros del Coprosec, para precisar que le da mucho gusto ver que hay una predisposición para hacer un trabajo conjunto en harás de buscar beneficios, tranquilidad y seguridad para la población de Cajamarca, ver como el Poder Judicial, Ministerio Público, gobiernos locales y regional, se unen en este esfuerzo.

Subrayó que el espíritu de cuerpo es para aquel policía que actúe en forma correcta y honesta, y para los otros, no van a tener ningún respaldo del comando.

"Quiero precisar que el tema delincuencial tiene diferentes actores que influyen en ese tema, yo le pido a la población y la sociedad en su conjunto, que debe enfocarse en la educación y el trabajo, para evitar que estos niveles de delincuencia sigan creciendo, todos tenemos responsabilidades, incluida la prensa, a veces generamos el clima de inseguridad, Cajamarca es una ciudad muy linda y tenemos que trabajar de una manera articulada para que eso no ocurra, porque si no los turistas que quieran venir acá y disfrutar de una ciudad tan bella, no lo harán", finalizó.