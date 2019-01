Comas: desfigura con una piedra y deja sin dientes a pareja que pidió manutención [VIDEO]

En Comas, una madre de familia vive una completa pesadilla luego que fuera violentada con una piedra hasta quedar desfigurada por el padre de su bebé y ahora recibe amenazas de muerte por parte del agresor a pesar que está detenido.

La víctima contó a Latina Noticias que la golpiza ocurrió cuando ambos se encontraron con el fin de que él, identificado como Erick Joffred Chomba Salgarria, le entregue dinero para comprar medicinas y realizarle un ecografía al hijo de ambos ya que el menor de tan solo siete meses de edad sufre de una displasia de cadera y es necesario para su tratamiento.

“Con la piedra me golpeó la cabeza , me desvanecí y así me siguió pegando en el rostro”, narró a Latina la mujer de 34 años, quien tiene serios problemas para articular palabras debido a que resultó con trece puntos en el rostro, doce puntos en la parte anterior de la cabeza y además perdió dos dientes.

La mujer reveló que el sujeto aduce que ella le habría sido infiel, acusación que sería falsa pues él no puede comprobar con quién la habría cometido. Tras la cobarde agresión, Chomba le dejó un mensaje de voz a su víctima como si nada hubiera pasado, e incluso le pregunta si ella se encuentra bien.

Finalmente, la víctima se armó de valor para poner la denuncia contra el padre de su hijo, quien fue capturado y ahora se encuentra detenido en una comisaría de Comas, no obstante, el agresor le estaría enviando amenazas de muerte desde su celular, cuando se supone que está bajo custodia policial.

“Por ejemplo me (escribió) ‘el que ríe último, ríe mejor’”, contó la agraviada. Ella espera que se haga justicia y el episodio de violencia no quede impune.