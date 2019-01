Exportaciones principales de Cusco son cobre, oro, café y textiles

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) reveló que los productos que se generan en la región Cusco que más se exportan son cobre, oro, café, maíz y textiles. Según cifras de Promperú, las empresas lograron ventas al exterior por 1 992 millones 892 mil dólares.

Las exportaciones tradicionales del Cusco al 2017 fueron por un total de US$ 1 973 millones 804 mil 146, y las no tradicionales ascendieron a US$ 19 millones 087 mil 221 dólares.

El objetivo para este año es lograr la participación del 93% de las Pequeñas y Micro Empresas (Pymes) e impulsar una mayor internacionalización, mejora de oferta exportable diversificada, competitiva y sostenible.