Desabastecimiento del Vaso de Leche afecta a 9 mil beneficiarios en Chimbote

Chimbote. El Programa del Vaso de Leche (PVL) quedó desabastecido por responsabilidad directa de los funcionarios de la anterior gestión, afectando a más de 9,635 beneficiarios, por ello la Gerencia de Desarrollo Social y Humano solicitará ante el pleno de regidores aprobar una compra de urgencia por un periodo de tres meses.

Así lo anunció la gerente de dicha área, Marleny de la Cruz García, quien lamentó que se haya llegado a esta situación.

También mencionó que en mayo del año pasado los encargados de este programa requirieron a la Subgerencia de Logística la adquisición de leche y avena fortificada, al no atenderse el pedido se les alcanzó informes reiterativos, pero hicieron caso omiso.

“Estamos en pleno proceso de compra de urgencia, no es fácil, el pasado 31 de diciembre a más tardar debió de lanzarse una compra complementaria, estaba todo el expediente completo; sin embargo, no sabemos por qué Logística no lo hizo. Si queremos asegurar alimento de los que más necesitan se tiene que adquirir, no queda otra opción”, expresó.

La funcionaria dijo haber emitido un informe ante Control Interno de la comuna para que se investigue y sancione a quienes resulten responsables de este desabastecimiento.

Al respecto, el administrador del PVL, Benjamín Cueva de la Cruz, precisó que en esta oportunidad se pretende una compra de urgencia de 100,477 latas de leche y 36,047 kilos de avena, productos que deben ser pagados con presupuesto del 2019. “Hay hojuelas abastecidas para enero, pero en el caso de leche solo se distribuyó hasta el 11, ahora ya no contamos”, aseveró.

Reversión

De igual forma, De la Cruz García señaló que la pasada gestión edil revirtió a las arcas del Estado S/ 1 millón 340,966, monto destinado para comprar productos para el Programa de Complementación Alimentaria (PCA), es decir comedores, PANTBC y PVL.

“Es preocupante la situación en que hemos encontrado la municipalidad, cómo es posible que se esté revirtiendo dinero sabiendo que tenemos pacientes con tuberculosis. Se corre el riesgo de que el Estado recorte el presupuesto de los programas”, anotó.