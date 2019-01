La importancia de proteger la piel en días nublados

Es temporada de verano y muchas personas consideran que la radiación solar se encuentra solo en días soleados, pero lo que desconocen es que la radiación solar se encuentra los 365 días del año, según La Liga Contra el Cáncer. Debemos tener en cuenta que la radiación solar de llegar a niveles extremos podría ocasionarnos cáncer a la piel.

“Debemos estar alertas en los días nublados, las nubes no disminuyen, ni frenan la radiación solar; e incluso llegan a un nivel extremadamente alto y que sin percibirlo pueden provocarnos quemaduras y generar cáncer de piel por la sobreexposición solar sin protección Por ello, la Liga Contra el Cáncer hace un llamado a la población a no descuidarse del uso del bloqueador solar y otros accesorios de protección. Además de

realizarse su chequeo preventivo por lo menos una vez al año”, comentó el doctor, Chistian Loayza Fernández Baca, especialista en cabeza, cuello y piel de la Liga Contra el Cáncer.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) en su último reporte mencionó que a pesar de los días nublados e incluso de vientos y lloviznas, se presentará un nivel radiación ultravioleta hasta de 15, considerada “extremadamente alto”, lo cual podría dañar la piel de miles de peruanos.

Por descuido algunas personas no utilizan protector solar, no son conscientes que el planeta puede recibir el 40% de radiación solar generando enfermedades irreversibles para nuestra piel. Por este motivo, se recomienda a la población en general a usar el bloqueador solar como parte de su rutina diaria y evitar la sobreexposición al sol durante las 10:00 am y 3:00 pm, aplicarse bloqueador solar con un factor no menor a 30 SPF cada 2 horas; usar prendas de vestir protectoras como sombrillas, sombreros, ropa holgada, gafas de sol que absorban el 100% de las radiaciones ultravioleta, consumir alimentos saludables que contengan carotenos, los cuales protegen la piel de los rayos UV y sobre todo estar siempre alerta ante cualquier cambio o aparición de un lunar sospechoso.