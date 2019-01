Puno: Gobernador Aduviri dice que gas de Camisea está contaminado por la corrupción

En la región Puno existe mucho entusiasmo ante la posible llegada del gas boliviano. Su principal autoridad y gestor de esta idea, el gobernador Walter Aduviri, ha señalado que no están dispuestos a esperar más tiempo el gas de Camisea, cuyo proyecto -dijo- está contaminado por la corrupción.

En reciente entrevista realizada por La República, Walter Aduviri señaló que a diferencia del Perú, en Bolivia no hay niños que mueren cada año por las heladas debido a que cuentan con gas lo que les permite prevenir los decesos con la calefacción.

Durante la rendición de cuentas de sus primeros 15 días de gobierno, el gobernador de Puno fue tajante al señalar que el proyecto del "gas de Camisea está contaminado por la corrupción; sin embargo el gas boliviano esta a la vuelta de la esquina". Además le pasó la posta al Gobierno explicando que para hacer realidad este proceso, que beneficiaría a todo el sur del país, solo se requiere de la viabilidad legal del Ejecutivo.

"Sobre el proyecto del Gasoducto Sur Andino o Sur Peruano, siempre dijeron que para la región de Puno le correspondería un ramalito. Yo me pregunto ¿Estamos conformes con un ramalito?. No. Nosotros no creo que sigamos esperando un tiempo más el gas", subrayó Aduviri.

Con relación a lo expresado por su par de Cusco, Jean Paul Benavente, quien indicó que se debe priorizar el gas de Perú; Walter Aduviri aseveró que conversó con el gobernador de la región imperial y coincidieron que el gas de Camisea es de todos los peruanos, por lo que no renuncian a este recurso. "Y cuando se concrete este proyecto (Camisea) ojala que a la región de Puno llegue un ducto y no un ramalito", agregó.

De acuerdo a lo explicado por Walter Aduviri, el ducto con el gas boliviano será tendido desde Desaguadero hasta la ciudad de Juliaca en Puno.