Dictan 9 meses de prisión contra vigilante que mató a su esposa en el Callao

De nada le valió a Gino Villegas Arévalo el arrepentimiento que dijo sentir y el pedido de perdón a sus hijos y a los padres y hermanos de su esposa, Ingrid Melina Arizaga Bandín (37), a quien asesinó de tres balazos el pasado miércoles en el Callao.

La Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Violencia contra la Mujer del Callao no se dejó sorprender y pidió lo que manda la ley: detención preventiva.

Así logró que el Poder Judicial dicte nueve meses de prisión preventiva para Villegas Arévalo, quien para cometer el crimen sustrajo un revólver de la armería de su centro de labores, la sede del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

La medida fue dictada en el marco de la investigación por el delito de feminicidio, a cargo del fiscal provincial Julio Odón García Romero.

Como parte de las pruebas en contra de Gino Villegas, la Fiscalía presentó la confesión del propio homicida, el video de vigilancia del centro de abastos que registra su ingreso, ataque y huida, así como la declaración de varios testigos que presenciaron el feminicidio.

En su testimonio ante la Policía indicó: “Quería volver a estar junto con ella, me empezó a hablar mal, me ofusqué, ella se ofuscó e hice lo que hice, un acto negativo. Le dije ‘Ingrid vamos a arreglar la situación por el bien de los bebés’. Me dice: ‘Anda vete que estoy trabajando’. Me descontrolé, saqué mi arma y le disparé”, reveló el asesino.

De acuerdo con la investigación, el sujeto disparó a Ingrid Arizaga en venganza porque ella se negó a retomar la relación que tuvieron durante años. “La víctima se había cansado de los maltratos a los que era sometida por el acusado”, dijo la Fiscalía.

Otro asesino a la cárcel

En Ayacucho, el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria declaró ayer fundado el pedido de prisión preventiva por 9 meses contra Yoel Jaime Parhuana Ayala por el delito de feminicidio.

Durante la audiencia el sujeto aceptó su culpabilidad, pero el fiscal Reyder Ramírez lo acusó de asesinar a Roxana Mendoza, cuyo cuerpo fue hallado dentro de un costal en el interior de una vivienda en el distrito de Carmen Alto, en la región Ayacucho.

Luego de perpetrar el feminicidio, Parhuana huyó al Vraem, llevándose a sus tres hijos de 6, 4 años y 9 meses de edad.

Cabe recordar que la víctima había denunciado a su pareja por haberle propinado una brutal golpiza, permitiendo que fuera encarcelado. En mayo del 2017 ingresó al sistema de protección para víctimas de violencia familiar y estaba en proceso de recuperarse de las agresiones, cuando el 8 de enero de este año fue asesinada.❧