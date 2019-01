Serrato habla de fiscal, pero podría regresar a la cárcel

Luego que el Ministerio Público solicitara mandato de comparecencia restringida contra el alcalde del distrito de Olmos, Willy Serrato Puse, por el caso “Los Temerarios del Crimen”, este habría tomado la decisión de seguir involucrando a jueces, fiscales y políticos en presuntos actos de corrupción, en base a solo declaraciones.

Serrato declaró ante los representantes de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado (Fecor), el pasado 20 de diciembre, y ante agentes de la Policía Nacional, sobre una presunta relación entre el actual fiscal adjunto superior penal de Lambayeque, Víctor Antonio Meléndez Arrascue, y el exmagistrado del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Iván Noguera.

Según la declaración de Willy Serrato, a fines del 2017 Víctor Meléndez Arrascue postuló para alcanzar una plaza de fiscal superior adjunto, pero después de todos los exámenes habría quedado como candidato en reserva.

El testimonio de Serrato Puse continúa así: “Meses después la persona conocida como Mellizo Carbajal, quien es trabajador de Edwin Oviedo, en horas de la mañana llega a bordo de un taxi en mal estado de conservación, indicándome que tenía su amigo Víctor Meléndez que estaba postulando para fiscal superior adjunto y que apoye con el voto de Iván Noguera, para que logre así ocupar la plaza”.

Posteriormente, Serrato Puse mencionó que Mellizo Carbajal le habría entregado la suma de 2,000 soles para que se constituya a Lima, para que converse con el consejero Iván Noguera.

En su declaración el cuestionado alcalde distrital de Olmos precisó que al día siguiente viajó en avión a la ciudad de Lima y se alojó en el hotel Flamingo, y luego se constituyó a la casa del magistrado Iván Noguera.

“Me constituí a la casa de Iván Noguera (...) donde le indiqué que de favor apoye a Víctor Meléndez Arrascue, para que sea nombrado como fiscal superior adjunto. En ese acto le entregué una ficha de postulante a Iván Noguera para que lo tenga en cuenta, es entonces que el mencionado consejero aceptó ayudarlo y procedió a anotarlo en su agenda”, detalló.

Serrato también agregó que se encontró con un hombre llamado Julio Severino por la instersección de Balta e Izaga en el centro de Chiclayo, donde le habría comentado que había estado en Lima viendo el caso del nombramiento de Víctor Meléndez.

“Julio Severino me indicó que también estaba apoyándolo, y que había hablado con Guido Aguila, Orlando Velásquez y Gutiérrez Pebe (exintegrantes del CNM)”, refirió.

En esa línea, Willy Serrato manifestó en los primeros días del 2018, cuando salió el nombramiento de Víctor Meléndez como fiscal adjunto superior, se constituyó a un céntrico hotel de Chiclayo donde trabajaba la persona conocida como Mellizo Carbajal en el área legal del Grupo Oviedo.

“Mellizo Carbajal me saluda y agradece por haber ayudado a su amigo Víctor Meléndez, y me citó para el día siguiente, para vernos en la intersección de Luis Gonzales y Pedro Ruiz, donde efectivamente nos encontramos y me entregó un sobre manila con 1,500 soles y una botella de whisky etiqueta negra”, señaló.

En respuesta, el fiscal Víctor Meléndez Arrascue declaró no conocer a Willy Serrato Puse y afirmó que no hubo ningún favorecimiento del magistrado Iván Noguera cuando postuló a la plaza de fiscal superior adjunto en el desactivado CNM.

“El examen para la plaza de fiscal superior adjunto fue muy riguroso, prueba de ello es que yo quedé en segundo lugar. Desmiento tener cualquier relación con el señor (Willy) Serrato. Y sobre Julio Severino solo lo conozco porque es abogado”, arguyó.

Postura fiscal

El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque, Jorge Arteaga Vera, mencionó que las declaraciones de Willy Serrato deben ser corroboradas, pues pertenecen a una persona que está en investigación.

Arteaga aclaró que el fiscal Juan Carrasco, quien tiene a cargo la investigación de “Los Temerarios del Crimen”, en base a estrategias de indagación y autonomía decidió solicitar solo medidas de comparecencia contra Serrato Puse.

“Por ahora el fiscal (Carrasco) no ha pedido la prisión preventiva contra él (Serrato), pero no se descarta que en un futuro se solicite esa medida cautelar contra el investigado”, dijo.

Con respecto al caso del fiscal Víctor Meléndez, Arteaga refirió que existen órganos competentes para indagar a los magistrados, pero no es oportuno cuestionar a una autoridad solo por una declaración.

Investigado Willy Serrato acudió a Fecor

Ayer, el investigado Willy Serrato acudió a las instalaciones de la Fecor de Lambayeque, para dar cuenta de las actividades que realiza. El actual alcalde de Olmos evitó manifestarse sobre las declaraciones que ofreció a la Fiscalía, donde involucra a políticos y jueces con ex consejeros del CNM.

Para el fiscal Jorge Arteaga, es necesario que las declaraciones de todo investigado que aspira a ser colaborador eficaz sean corroboradas, y se debe respetar la presunción de inocencia de cada persona que es mencionada en un acto de corrupción.

“El fiscal penal a cargo de las investigaciones, él es el que tiene que corroborar todo lo que dice el investigado. ”, dijo.