Alcalde Omar Candia busca que el Ministerio de Transportes garantice ejecución del SIT

El alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia, señaló que está a la espera de una reunión con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo. En la cita, le solicitará dar seguridad jurídica al Sistema Integrado de Transporte (SIT).

Con ello, se podrá garantizar a las empresas, que ganaron las licitaciones de rutas del SIT, que el proyecto sí se ejecutará, para que sigan invirtiendo en la renovación de sus flotas vehiculares.

La semana pasada, los consorcios que integran el SIT se reunieron con la comuna para exponer sus quejas. La principal fue la falta de operativos a unidades de servicio de transporte con más de 20 años de antigüedad y que circulan sin autorización, además del incumplimiento de contratos.

Que sigan operando vehículos antiguos en el transporte público provocó que unidades nuevas, para la fase preoperativa del SIT, sean guardadas, ya que no generaban ganancias por la competencia desleal, señalaron los empresarios.

Además, informaron que no tenían el presupuesto para ampliar sus flotas, pese a que, en los dos años de la fase preoperativa, estas debían cambiarse por completo. Incluso los transportistas añadieron que no tenían claro cuándo empezaba la fase preoperativa, porque el municipio no avanzaba con la entrega de autorizaciones a los nuevos vehículos, entre otros trámites.

Candia señaló que la fase preoperativa empezaba una vez que se firmaban los contratos. De ser así, solo faltaría un año para que el proyecto deba empezar. Ello significa que las estructuras, como corredores y buses nuevos, deben estar listas, para que el SIT opere completamente. “La parte operativa no será de un momento a otro, es un proceso. El SIT es la obra del bicentenario", dijo Candia.

Sin embargo, los empresarios dudan de que esto se ejecute en un año e indicaron que podrían pedir un año más de preoperatividad.

Por último, Candia habló sobre el tranvía eléctrico, que sería parte del SIT. Dijo que el perfil técnico que se elabora se culminaría en marzo.