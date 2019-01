Mesías Guevara asegura terminar con los diezmos y obras sobrevaloradas

“Una vez más lo ratifico, vamos a terminar con los famosos diezmos, que hayan obras sobrevaloradas, invoco a los funcionarios que no vengan con esas malas artes y los trabajadores que están a cargo de funciones correctas, cuentan con mi confianza, y si tienen malas costumbres, no van a permanecer en el cargo”, advirtió el gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara Amasifuén.

El gobernador cajamarquino insistió que el suyo no será un gobierno sectario, y estará cumpliendo con su palabra, pues no necesariamente los funcionarios son de Acción Popular (AP), ahí sí hay un desacuerdo con algunos militantes, porque el pueblo les ha dado la confianza, y hacer un gobierno de ancha base, sin sectarismos.

El gobierno regional —subrayó— es de todos los cajamarquinos, y no de AP, por lo tanto, no solo soy gobernador sino también presidente de AP, conozco a todos los correligionarios, no me van a venir con ese tipo de acciones de protesta, si en algún momento se presenta, lo respetaremos.

La autoridad regional no rehuyó tocar el sensible tema minero, recordando que siempre se solidarizó con las protestas de Hualgayoc cuando fue congresista, y en este caso ya como gobernador aseguró que no lo verán azuzando los conflictos, pero sí como corresponde, facilitará a toda la provincia para que tengan llegada con los ministros del Ambiente, de Salud, y Energía y Minas, para que se escuche su voz y se solucionen sus problemas.

Sueldo de gobernador

Asimismo, Guevara se refirió a los sueldos que no lo determina el gobernador sino el consejo regional “y eso es lo que han hecho. En función de la experiencia anterior, nos han bajado los sueldos y no hemos protestado, es una prerrogativa, yo ganaré 14,300, la vicegobernadora 7,120 y, los consejeros 4 mil soles”.

Descartó que los consejeros que son mayoría y provienen de la tienda de Alianza Para el Progreso (APP), hayan actuado movidos por el revanchismo, dijo que no hay motivo para que algunas heridas sigan abiertas.

Si analizan la Constitución —sostuvo— el reglamento del gobierno regional y la Ley de Bases de la Descentralización, ahí está claramente estipulado cuáles son las funciones de cada quien. No tenemos ningún motivo para que nos avasallen y nosotros a ellos. A nosotros nos satisface que nos fiscalicen como lo han anunciado.