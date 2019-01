Incendio por cortocircuito destruye 15 casas en el Rímac

“No sé cómo me rescataron los bomberos porque no quería dejar mi casa. Estaba en shock. Había fuego por todos lados”, dice Gladys de 58 años.

Ayer, ella y otras 15 familias lo perdieron todo en un voraz incendio que arrasó sus viviendas, en una quinta ubicada en el corazón del Rímac.

Después de dos horas, ellos no pudieron volver a sus hogares. La vida les quedó en suspenso en el segundo piso del jirón Villacampa 175, donde se extendió el fuego provocado, al parecer, por un cortocircuito en los tendidos eléctricos clandestinos.

En efecto, Gladys no era la única preocupada. Al promediar las 7:00 de la mañana, su casa y la de sus vecinos se fueron convirtiendo en cenizas.

En el recuerdo de Marisa no hubo tiempo para nada. “Reaccioné cuando vi las llamas. Me dije: ‘Estoy loca, ¿qué hago?’. Ahí empecé a reconocer la voz de un vecino y bajé la escalera”, dice. Sola, entre llamas, salió. Agradeció que sus hijos y su esposo no estuvieran ahí. No vio a Gladys.

El vicecomandante Larry Lynch comentó que hasta el lugar llegaron 10 unidades del Cuerpo General de Bomberos para atender la emergencia.

Negocios en zona

El incendio comenzó en la parte superior de una vivienda donde funcionan un restaurante y un taller donde confeccionaban uniformes militares y de la Policía.

Por fortuna, no se registraron víctimas que lamentar. El inmueble pertenece a la Beneficencia Pública de Lima.