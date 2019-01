San Juan de Lurigancho: Alcalde anuncia que denunciará a Sedapal por aniego

San Juan de Lurigancho amaneció inundado por una tubería rota que afectó a más de cinco manzanas del distrito. Este hecho fue considerado como un atentado inaceptable contra la salud por el alcalde del distrito, Álex Gonzáles, quien responsabilizó a Sedapal.

El burgomaestre remarcó que este aniego traerá terribles consecuencias para la salud y economía de los vecinos por el esparcimiento de aguas contaminadas por las principales vías del distrito.

“Acá no solo el desagüe está corriendo por las calles, son aguas con excretas. Esta es una irresponsabilidad técnica de Sedapal. Así no van a tratar a San Juan de Lurigancho, no somos peruanos de quinta clase”, exclamó Gonzales.

La autoridad edil anunció que denunciará al directorio de Sedapal al considerarlos responsables del aniego que ha afectado a su distrito. Explicó que esta falla técnica fue advertida hace dos semanas al presidente del ente estatal y no hallaron respuesta.

"Tendrán que asumir su responsabilidad penal. Tendrán que resarcir a los comerciantes, a mis vecinos que hoy día han perdido muchos de ellos sus humildes tiendas que con tanto sacrificio han construido", enfatizó.

En otro momento Gonzáles, mientras conversaba con un trabajador de Sedapal, informó que demandará a los funcionarios quienes tendrán responder ante la justicia por la grave exposición de los vecinos de San Juan de Lurigancho.

El alcalde hizo un llamado al presidente de la República, Martín Vizcarra , a que llame a atención a los trabajadores de Sedapal por el daño causado.

Emergencia sanitaria

El burgomaestre aseguró que se reunirá con los regidores del municipio para declarar la emergencia sanitaria en su jurisdicción. Agregó que esta gran inundación podría perjudicar la Línea 1 del Metro de Lima.

Critica corte de agua

Alex Gonzáles criticó que Sedapal haya decidido cortar el agua en diversos sectores del distrito como una de las medidas para solucionar el problema.

“Lo que han optado es cortar el agua a mis vecinos. O los van a matar de sed o los van a inundar con aguas servidas. (…) Esa no es una solución, qué poco sentido de profesionalismo”, comentó.

Indemnización a afectados

Un ingeniero de Sedapal en conversación con el alcalde Gonzáles refirió que todas las personas afectadas serán indemnizadas por el seguro que el ente responsable tiene para casos como éste.

Agregó también que a las 4 o 5 p.m. se terminaría con el aniego, pero tiempo tomará el trabajo en cada vivienda o inmueble afectado.

En otro momento, se captó un incidente entre el burgomaestre y el trabajador de Sedapal. Ambos hablaban al mismo tiempo y Gonzáles exclamó: "Pero déjeme hablar ingeniero, déjeme hablar.Yo soy la autoridad municipal por favor, yo le respeto a usted como ingeniero, usted me respeta a mí como alcalde. Déjeme terminar, ya lo escuché".