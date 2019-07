Anciana es arrastrada más de 30 metros por delincuente [VIDEO]

En La Perla, Callao, una mujer de 70 años casi pierde la vida a causa de la delincuencia. La anciana fue arrastrada más de 30 metros por un sujeto que le robó su billetera. Ella terminó con múltiples heridas en su cuerpo.

Mirtha Icaza contó que salió de su casa con la intención de comprarle víveres a un hombre que ofrecía varios productos en un vehículo de color verde por el jirón Brasil en el Callao. Cuando ella sacó su billetera, el sujeto se percató de que la anciana llevaba mucho dinero y se la arranchó.

PUEDES VER Cámaras registran violento asalto a conocido casino de Talara [VIDEO]

El ladrón intentó huir subiendo a su carro, pero la reacción de la mujer fue rápida y se lanzó sobre él. Sin embargo, al sujeto no le importó el bienestar de Icaza y en su huido la arrastró por más de 30 metros. Una cámara de seguridad ubicada en la zona pudo capturar el incidente.

‘‘El hombre me llevaba, no paraba. Yo me he caído al suelo. Si mi cabeza hubiera dado contra las llantas, me pasaba por encima’’, contó Mirtha Icaza para Panamericana.

Luego de ser arrastrada por el cruce de la cuadra 4 del jirón Brasil en el Callao, la anciana quedó tendida en el suelo. Como consecuencia del violento robo, ella sufrió múltiples heridas en los brazos y piernas, tal como se logra observar en las imágenes compartidas.

Asimismo, Mirtha señaló que el ladrón logró llevarse su billetera con 1,300 soles.

La mujer pide que capturen al delincuente antes de que otra persona atraviese la misma situación que ella pasó. ‘‘Que lo detengan y metan preso de por vida porque yo he podido perder la vida y esto le puede ocurrir a alguien más’’, agregó.