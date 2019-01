Tumbes: 74 casos de corrupción sin fecha de audiencia por responsabilidad fiscal

Tumbes es la segunda región con más casos de corrupción en el país. Esta realidad se plasma en los setenta y cuatro expedientes que obran en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Delitos de Corrupción de Funcionarios, los cuales no tienen fecha de audiencia.

Esta irregularidad responde a que el Ministerio Público no ha concluido la investigación preparatoria, debido a que los fiscales titulares no presentan un requerimiento. Fuentes oficiales informaron que la fiscal coordinadora de Delitos de Corrupción de Funcionarios, Erika Solís Castro, fue notificada por no concluir las investigaciones específicamente en casos emblemáticos de corrupción.

En el oficio 290-2018 al que accedió La República se conoció que los casos de corrupción se encuentran estancados desde el año 2013 hasta la actualidad. En el documento se aprecia que existen 63 formalizaciones pendientes de concluir a la espera de un plazo suplementario que presente la Fiscalía.

Del mismo modo, un total de 11 formalizaciones concluidas se encuentran pendientes por falta de un pronunciamiento fiscal. A ello, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) solicitó a la Corte Superior de Justicia de Tumbes un reporte del estado situacional de los casos más “emblemáticos” de la región.

Explicación

Esto con el objetivo de monitorear el avance de los procedimientos e identificar las causas por las que los procesos se ven dilatados. En esa corriente, el coordinador de la Procuraduría Anticorrupción de Tumbes, Adriano Aguilar Rimarachín, sostiene que los casos “emblemáticos” de corrupción seguidos contra el expresidente regional Gerardo Viñas y sus exfuncionarios sean trasladados a la Fiscalía Supranacional.

Ello, debido a que desde esta instancia se logran sentencias condenatorias en un plazo más corto a favor del Estado. Aguilar Rimarachín precisó que los fiscales necesitan mayor logística (peritos, auditores y otros) para llevar adelante estos procesos que resultan ser complejos.