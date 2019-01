Reserva ovárica, la opción para mujeres que quieren retardar la maternidad

Es una tendencia. Cada vez son más las mujeres que priorizan el desarrollo profesional que el maternal. Desde un punto de vista, es gratificante realizarse en el ámbito personal. Pero cuando las mujeres por fin deciden ser madres, podría ser muy tarde. El especialista en fecundación in vitro de la Clínica Concebir, Javier Noriega Portella, indica que entre más edad tengan las mujeres, son menos las probabilidades de tener un embarazo exitoso. Pero hay una opción para aquellas que sueñan con ser madres algún día: la preservación de óvulos.

Noriega explica que una de cada 10 tiene problemas para embarazarse. Esta cifra aumenta cuando las mujeres llegan a los 30 años y mucho más cuando están cerca de los 40 años.

Las causas de que mujeres jóvenes, de menos de 30 años, no puedan embarazarse son muchas. Pueden ir desde un problema congénito hasta estrés y mala alimentación. Sin embargo, la principal causa de que una mujer de 30 años o más no pueda quedar en cinta es que sus óvulos no son totalmente fuertes.

"En el caso de los varones, se fortalece el esperma con eyaculaciones más constantes. Sin embargo, en las mujeres pasa algo contrario. Hay un límite de óvulos y mientras haya menos, su calidad baja. Además que si se logra, se toma el riesgo de que el feto no se desarrolle bien", explica Noriega.

Preservación

El especialista además acota que el número de casos de mujeres sin poder embarazarse está aumentando. "Esto se debe a que priorizan el desarrollo profesional. No está mal. Pero cuando se decide (tener hijos), puede ser tarde".

Como una forma de prevenir problemas, se viene promoviendo la preservación de óvulos o reserva ovárica. Esto no es más que guardar óvulos de cuando la mujer es joven para usarlos en unos años. Esto con el fin de que el embarazo futuro no tenga los problemas ya explicados, ya que el óvulo preservado no pierde su calidad.

Noriega señala que en el Perú apenas una pequeña parte de mujeres toma esta opción. En Arequipa existe un solo centro que ofrece este servicio, se trata de la Clínica Concebir. "El costo inicial es de US$ 2 900, pero luego solo se paga US$ 100 al año para el mantenimiento", señala.

La probabilidad de embarazo es de 80% con un óvulo preservado, por lo que es más recomendable que una fertilización in vitro común.

Bebé probeta cumple 30 años

Este año, Victoria, la primera niña probeta nacida en el Perú, cumple 30 años. En 1989, un grupo de médicos integrado por los especialistas Luis Noriega, Guilllermo Llerena y Ladislao Prazak hicieron la primera fecundación in vitro.

Hoy este procedimiento es muy común. Tiene una probabilidad alta dependiendo de la calidad del óvulo y del espermatozoide. Además los especialistas recomiendan una buena dieta constante a las mujeres que postergan el embarazo.

Desde 1989 se han realizado con éxito más de 8 mil fertilizaciones. Pero la Clínica Concebir ha logrado 2 120 el año pasado.