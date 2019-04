Ronald Bernal: No nos pueden condicionar a firmar la Adenda 13 de Majes II

Ronald Bernal asumió la semana pasada la presidencia del Consejo Regional de Arequipa. Señala que este año verán varios temas; entre ellos, la continuidad del proyecto Majes Siguas II. Asimismo, se analizará declarar en emergencia algunas dependencias como Transportes y Salud.

El gobernador Elmer Cáceres Llica ha pedido que declaren en emergencia las gerencias de Transportes y Salud, ¿cuándo lo harán?

El gobernador ha solicitado que lo hagamos pronto. Eso lo veremos el martes en una sesión extraordinaria. Primero, tenemos que instalarnos en nuestras oficinas y luego tener conformadas las comisiones.

Pero la emergencia es necesaria...

El martes declararemos en emergencia a Transportes y Salud. Este último sector tiene problemas en los hospitales Honorio Delgado y Goyeneche.

¿Crearán comisiones investigadoras?

Para Transportes, es probable una comisión especial mixta (entre gerentes y consejeros). Para esto, los consejeros que conformen la comisión de Transportes serán los que formen parte.

Otro problema pendiente está referido al proyecto Majes II. El gobernador dijo que no firmará la Adenda 13. ¿Qué posición tiene usted?

Queremos conocer mejor el proyecto y el avance que tiene la represa de Angostura. También se debe ver el estado de los equipos y maquinaria abandonados. De acuerdo al avance, vamos a evaluar lo que pasa. Ellos piden para hacer la instalación de tuberías, pero todavía no está concluida la primera fase, que es la presa, para luego llevar agua del río a Angostura. Tenemos que ser ordenados, que se termine la primera parte.

Pero ellos ponen como condición para continuar que se firme la Adenda 13...

No nos pueden condicionar. Que cumplan con las etapas fundamentales, después podemos hablar de lo que sigue.

Pero una de las condiciones es la firma de la adenda...

Ponen sus condiciones, entonces nosotros también pondremos las nuestras. Hay un contrato y lo haremos cumplir. Vamos a evaluar el contrato. También vamos a conformar una comisión investigadora y evaluaremos la inversión de dinero que ya se hizo.

La Adenda 13 implica el cambio tecnológico de los canales por tuberías, ¿es factible?

No. Al contrario, sería una malversación de fondos. Ese dinero podría invertirse en otro lugar. Sería insulso. Queremos que ellos entiendan eso. En todo caso, nos sentaremos para llegar a buen entendimiento.

El gobernador insiste en la distribución de tierras de 5 y 20 hectáreas para pequeños agricultores. ¿Cómo ven eso ustedes?, teniendo en cuenta que en Majes I se perdió mucho dinero con los agricultores pequeños.

Es que se aplicó otro sistema. En ese tiempo, fue una adjudicación, pero ahora será venta de terrenos. Hay un contrato de por medio, el Estado no tiene nada que perder.

Una opción es que haya una ley que señale que el 30% de las tierras sea vendido a pequeños agricultores.

Es posible que consideremos una parte para una industria grande. Eso seguramente lo discutiremos, pero sí vamos a considerar la mayor parte de las 38 000 hectáreas para los pequeños agricultores.

¿No sería mejor propiciar la asociatividad de los agricultores?

La asociatividad no funcionó. Es un clamor popular (dar las tierras en 5 y 20 hectáreas). Es cierto que no hay productividad en la primera etapa, pero Autodema no trabajó como debe ser. Faltó el apoyo a los agricultores.

¿Autodema no ha cumplido?

No, por eso vamos a repotenciarla.