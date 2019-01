Agreden a periodista de Latina tras accidente de tránsito en Miraflores [VIDEO]

Tras un violento accidente en Miraflores, el periodista de Latina, Steve Romero Alvarado, quien fue agredido violentamente por un ciudadanos venezolano en pleno tráfico y luego ambos se dieron a la fuga, sin asistir a la Policía Nacional.

El hecho de violencia ocurrió ayer miércoles a las 7:55 de la noche en la avenida José Prado en Miraflores, cuando el taxista identificado como Rolly Harden Delgado Granados de 24 años quien conducía un vehiculo de placa ANA-072 (marca Keyton color gris).

"Al taxista le dije ¿comisaría?, vamos... me sigues; es en ese momento que uno de sus dos pasajeros desciende del vehículo y empieza a recriminarme que por qué grabo. Yo le increpé que no era quién para hablarme así y no encontró mejor solución que de un puñete, el tipo que me agredió es venezolano", comentó en un comunicado de Facebook.

Tras la agresión el periodista y el taxista con su tripulante se dirigieron a la comisaría de Miraflores, pero en medio del camino Rolly Delgado decidió darse a la fuga sin hacerse responsable del choque y la agresión que provocó el venezolano.