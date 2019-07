Dictan prisión para sujeto acusado de atropellar y matar a niño de 4 años en Arequipa

Un sujeto acusado de atropellar y provocar la muerte de un niño de apenas 4 años, pasará los próximos siete meses en la cárcel. La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, logró la prisión preventiva contra Ever Jhon Condori Arapa, por el presunto delito de homicidio doloso.

El accidente de tránsito se produjo el pasado 05 de enero en el pueblo joven Villa Hermosa, distrito de La Joya, en Arequipa. Cerca de las 14:00 horas el menor de 4 años fue atropellado por el vehículo de placa W2Q-470. El niño no soportó las graves lesiones y falleció en el centro de salud a donde fue evacuado.

Durante la audiencia, la fiscalía expuso que Condori Arapa impactó al pequeño de 4 años con la parte anterior izquierda del auto. El cuerpo del niño salió despedido e impactó pesadamente sobre el vehículo. El conductor no lo pensó dos veces y en lugar de detenerse puso su pie en el acelerador para darse a la fuga.

Luego de una intensa persecución, el conductor fue detenido por la Policía en el centro poblado de San Isidro, en el distrito de la Joya en Arequipa. Mientras, el pequeño que yacía tendido en la vía, fue auxiliado por su madre y la Policía, para conducirlo al centro de salud de San Isidro. Personal médico intentó todo para salvar su vida, sin éxito.

De acuerdo a las primeras investigaciones, Condori Arapa no cedió el paso al niño que transitaba en la calle y tampoco le brindó auxilio luego de atropellarlo. Asimismo, el exceso de velocidad habría contribuido a la ocurrencia del accidente de tránsito. Por si no fuera poco, el sujeto no contaba con licencia de conducir.

Condori Arapa es acusado por el delito de homicidio doloso y consecuente fuga. De ser hallado culpable de la muerte del niño, sería sentenciado a una pena mínima de 12 años de cárcel.