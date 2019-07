La Victoria: Joven con retraso mental y su hija de dos años desaparecieron

Un penoso acontecimiento sucedió el pasado lunes en el distrito de La Victoria, exactamente en en la cuadra 1 de la avenida Grau, pues una joven de 26 años con retraso mental y su pequeña hija de 2 desaparecieron mientras hacían compras.

La joven está identificada como Mary Elena Choque Apaza. Según, Gladys Apaza Choque (47), madre de la muchacha, ese día , ella le pidió a su hija que la espere cinco minutos porque debía ir al baño pero cuando regresó ya no estaba ni ella ni su nieta.

“Ella (Mary Elena Choque) siempre decía que quiere ir a buscar a su papá, me insiste que la lleve, y esta es la cuarta vez que se escapa. Pero cuando va el padre no la recibe ni la ayuda económicamente” sostuvo Gladys Apaza.

La madre de la joven añadió que no se comunicó con el padre de su hija, pese a la desaparición de la joven porque este “no quiere saber nada del tema y ahora solo se lava las manos”. Además denunció que no recibió apoyo policial, e indicó que su nieta no figura como desaparecida, por lo que no se ha activado la alerta ámbar.

La denuncia fue puesta en el Depincri de La Victoria. Si usted conoce alguna información que pueda ayudar a encontrar a la joven y a su hija, por favor comuníquese a la central de la PNP (105) o a los teléfonos 992738378, 4318140, 3307068 y 942072845.