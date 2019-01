Suter Cusco desaparecería debido a crisis interna

En la reunión del 5 de enero de las bases del Suter Cusco, empezó una crisis interna que podría desaparecer al gremio docente más representativo de la región imperial.

El fundador y exsecretario general de Suter, Augusto Idme Ramos, informó que en la cita hubo la propuesta de solo cambiar el nombre del gremio para no perder derechos ni legitimidad. No obstante, los seguidores del dirigente Ernesto Meza Tica, sin medir las consecuencias, aprobaron la desactivación.

Con ello, según Idme, el gremio desaparece, pierde legalidad y se fortalece la facción del Sutep Patria, que desde ahora sería la única vocera legal del magisterio. Lo peor es que el Suter ni siquiera podrá seguir participando en la mesa de diálogo con el Ministerio de Educación. El dirigente Ernesto Meza dice que el gremio no ha desaparecido y tampoco está dividido. Acusó a un sector de maestros de querer generar división. No obstante, admitió que el gremio ya no tiene legalidad.