Verano 2019: ¿Qué ocupaciones generan mayor riesgo de desarrollar cáncer de piel?

El verano en Lima, además del incremento en la temperatura, se caracteriza por sus elevados niveles de radiación. En ese contexto, especialistas de la Liga contra el Cáncer recordaron que, mientras más tiempo se exponga la piel a los rayos ultravioletas, mayor es la probabilidad de desarrollar cáncer de piel.

Según el último reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), nuestro país presentará este verano un índice de radiación solar de hasta 14 puntos, un nivel considerado “extremadamente alto” y perjudicial para la salud de los peruanos.

Es por ello que policías de tránsito, personal de seguridad, obreros, trabajadores de construcción, agricultores, trabajadores de limpieza, reporteros, personas que laboran en playas, entre otros, se encuentran en riesgo, pues se ven expuestos de forma directa y por largos periodos a los altos niveles de radiación.

“Es importante que las personas que trabajan al aire libre tomen conciencia de proteger su piel, pues por estar expuestos a largas horas al sol podrían desarrollar cáncer de piel. El 80% de los casos son a causa de la sobreexposición acumulativa a los rayos ultravioletas sin protección”, explicó Christian Loayza, oncólogo de cabeza y cuello de la Liga Contra el Cáncer.

Hace seis años, el Gobierno del Perú promulgó la Ley Nº 30102, que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos de los rayos UV por la exposición prolongada a la radiación solar. Sin embargo, hasta la fecha muchas instituciones no han emprendido acciones en favor de sus trabajadores debido a que dicha Ley, al no ser reglamentada, no genera ninguna sanción.