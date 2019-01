Indecopi sanciona a 47 restaurantes y hospedajes de Machupicchu en Cusco

Por causar perjuicios a cientos de turistas nacionales y extranjeros, la oficina regional del Indecopi en Cusco sancionó a 47 establecimientos entre restaurantes y hospedajes que operan en el distrito de Machupicchu. La medida administrativa es de primera instancia y fue aplicada por vulnerar el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Las sanciones consisten en multas por un total 261 mil soles, monto que tendrá que ser pagado por 35 proveedores; en tanto Indecopi aplicó amonestaciones a otros 12 proveedores restantes. Según explican, las multas fueron aplicadas luego de los procedimientos administrativos sancionadores que incluyeron diligencias de inspección.

En sus resoluciones, la Comisión determinó diferentes infracciones entre ellas: no contar con el Libro de Reclamaciones, ni su respectivo aviso, no cumplieron con responder los reclamos consignados en los mismos, no exhibir la lista de los precios de sus productos o servicios, así como tampoco publicar el aviso de no fumar, como lo establece la norma.

En otros casos, los proveedores de Machupicchu fueron sancionados por realizar cobros distintos a los anunciados inicialmente o porque en sus listas de precios no incluyeron el valor en moneda nacional. Los nombres de las empresas sancionadas y el estado de las resoluciones las podrá visualizar en la siguiente dirección web: https://bit.ly/2GYQFqP