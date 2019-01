Sancionan a 47 restaurantes y hospedajes de Machupicchu

José Víctor Salcedo

Cusco

La visita, hecha por un grupo de fiscalizadores de la Oficina Regional del Indecopi Cusco al distrito de Machupicchu, para verificar los abusos y excesos que cometen los negocios contra los turistas nacionales y extranjeros, tuvo buenos resultados.

Esa entidad, en primera instancia administrativa, sancionó a 47 negocios asociados a restaurantes y hospedajes que operan en esa localidad, meca del turismo peruano.

Todas vulneraron el Código de Protección y Defensa del Consumidor en perjuicio de cientos de consumidores nacionales y foráneos.

Indecopi impuso multas a 35 de estos proveedores por un total de 63.11 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/ 261 906 soles. Mientras que amonestó a otros 12 negocios restantes.

De acuerdo a la entidad, hay 18 empresas que aún están dentro de los plazos para apelar la sanción, 12 ya apelaron y 17 sanciones han sido consentidas.

Los procesos se empezaron en el cuarto trimestre del año pasado con 37 restaurantes y 17 centros de hospedaje.

“En algunos casos, hemos verificado que, al precio publicado al momento de pagar o contratar el servicio, le incrementan un precio que ellos indican verbalmente por un impuesto al servicio como propina o puede ser por uso de tarjeta de crédito o débito, esto no es informado de manera previa”, explicó aquella vez Paola Aragón, jefa regional de Indecopi.

Las multas fueron aplicadas luego de los procedimientos administrativos sancionadores y las diligencias de inspección efectuadas por el personal de fiscalización.

sin libro de reclamaciones

Se confirmó que estos negocios no contaban con el libro de reclamaciones ni su respectivo aviso. Tampoco cumplieron con responder los reclamos consignados y no exhibían la lista de los precios de sus productos o servicios.

Además, no publicaban el aviso de no fumar como lo establece la norma. En otros casos, los empresarios fueron sancionados en primera instancia porque realizaron cobros distintos a los anunciados inicialmente o porque en sus listas de precios no incluyeron el valor en moneda nacional (ver lista de proveedores sancionados).

Indecopi precisó que la lista de firmas sancionadas se hizo pública al amparo del artículo 123 del Código, que precisa que “... los procedimientos seguidos ante el Indecopi tienen carácter público. (...) Se encuentran facultados para disponer la difusión de información vinculada a los mismos, siempre que lo consideren pertinente”. ❧