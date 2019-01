Bicicleta es transformada en carroza fúnebre para despedir a niño ciclista [VIDEO]

Emotiva despedida tuvo el niño ciclista, Lance Ramírez Alva (12), quien falleció luego que un auto lo arrollara cuando se movilizaba por la Panamericana Norte junto con su padre y otros deportistas, en el departamento de La Libertad.

En homenaje, los familiares del pequeño transformaron una bicicleta en carroza fúnebre, la cual adornaron con abundantes flores blancas, para trasladar el ataúd de Lance hasta el cementerio.

El féretro se movilizó por las calles principales de la ciudad de Trujillo, el cual era conducido por el también ciclista y padre del menor, Luis Ramírez D’Angelo.

“A él (Lance) siempre lo llevé conmigo; y por qué no debía ir a su última morada conmigo. La justicia para él, quizá ya no, sino para que otras personas no mueran como él, para que no les quiten la vida a los ciclistas”, expresó.

Delante del féretro se encontraban sus compañeros de colegio Antonio Raimondi, quienes exigían que la muerte de su amigo no quede sin castigo.

Asimismo, decenas de ciclistas se congregaron para acompañar al pequeño Lance. El día lunes, ellos realizaron una vigilia y solicitaron respeto a los conductores.