Rescatan a perrito arrojado a río Huatanay dentro de costal en Cusco [VIDEO]

Un perrito fue arrojado dentro de un saco al cauce del río Huatanay, en Cusco, por crueles personas. Fue los agentes de serenazgo del distrito de San Jerónimo, quienes alertados por los vecinos, rescataron al can. El hecho se produjo este martes en horas de la mañana.

Afortunadamente, el can cayó cerca de la vegetación que crece a orillas del río y no se ahogó. El can luchó por varios minutos por su vida y pudo ser divisado por los transeúntes que caminaban por el puente Petro Perú. De inmediato los pobladores dieron aviso a los serenos quienes retiraron el pesado saquillo del agua. En un inició, creyeron que dentro del costal había un chancho u otro animal.

La sorpresa no se hizo esperar por la población y los efectivos tras develarse que dentro del saco estaba un perrito. El can de color marrón jadeaba de cansancio y no podía caminar tras luchar por varios minutos por su vida. Dentro del saquillo se halló una piedra grande que fue colocada por personas que no tuvieron piedad.

Según la versión de algunos testigos, varias personas lanzaron el saco de color amarillo desde el puente y luego se retiraron del lugar. Tras el rescate del animal, el perrito fue alimentado por los vecinos de la zona quienes lo pusieron en adopción.