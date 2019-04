La exposición al sol es la causa más frecuente del cáncer de piel

Apareció en forma de un lunar en la espalda, pero era tan pequeño que no parecía molestar. Fue creciendo de tal forma que comenzó a incomodar a Virgilio Vassallo cada vez que se recostaba en su cama. Luego de dos meses, inició el sangrado, y fue recién allí que se realizó un despistaje. El resultado fue devastador: cáncer de piel de tipo melanoma, uno de los más agresivos y, en ocasiones, mortal.

Virgilio acaba de cumplir 60 años y recuerda que cuando tenía 12 acudía a diversas playas de Lima con sus amigos y su familia, quienes le decían “toma bastante sol que te hará bien”.

Para Christian Loayza, oncólogo de la Liga contra el Cáncer, el cáncer de piel no solo aparece en el verano, sino que es el efecto de un daño acumulado a través de los años. Sin embargo, es en esta estación cuando más se debe tener cuidado con la exposición al sol, y tener en cuenta que el Perú es uno de los países con uno de lo índices más altos de radiación ultravioleta a nivel mundial.

El más frecuente

Virgilio Vassallo es parte del 10% de pacientes con cáncer de piel de tipo melanoma, cuyo principal síntoma es la aparición de un lunar asimétrico, que puede crecer hasta más de 6 mm. En el Perú, durante 2018, hubo 944 casos y fallecieron 355 personas.

El otro 90% es de tipo no melanoma, el cáncer más frecuente en el mundo, según señaló el médico Loayza. Se presenta como una herida que no cicatriza pese al paso del tiempo, pero no es mortal.

Por ello, es importante aplicarse bloqueador solar con un factor no menor a 30 SPF cada 2 horas y usar sombrillas, sombreros, camisetas anchas y gafas de sol.