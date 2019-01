Bloquean 1.2 millones de celulares con códigos falsos

Por disposición de Osiptel, organismo que regula los servicios de telecomunicaciones en el Perú, los operadores de telefonía móvil deberán bloquear desde hoy los celulares cuyo número IMEI (código único de identificación) sea inválido. Según detalló la entidad, serán inhabilitados más 1.2 millones de equipos.

Este bloqueo de terminales debió realizarse en septiembre del año pasado, tal como ordenaba el cronograma de implementación del Decreto Legislativo N° 1338. Mediante esta norma se creó el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad Ciudadana (Resenteg).

El proceso, sin embargo, se suspendió tras el reclamo de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), que agrupa a los principales operadores del país. El gremio argumentó que iban a ser perjudicados los usuarios que compraron sus teléfonos "liberados", es decir, sin restricción para ser usados con chips de una u otra compañía.

En respuesta, los celulares a bloquear —que el Ministerio del Interior (Mininter) presumía robados o manipulados para burlar los controles de comercialización— ingresaron a un “régimen de amnistía temporal” que vence hoy.

El Resenteg, dice la norma aludida, se implementa a solicitud y en coordinación con el Mininter para prevenir y combatir el comercio ilegal de celulares. Como parte de su creación se dispuso que los operadores suspendan las líneas telefónicas que utilizan teléfonos con IMEI inválidos, los cuales, además, debían ser devueltos.

Osiptel informó que todos los operados telefónicos han recibido una lista actualizada de IMEI no válidos. Para proceder a la inhabilitación de los equipos, entre el 15 de diciembre de 2018 y el 5 de enero de este año, las compañías deben haber identificado a los usuarios que utilizaron la red celular desde un teléfono incluido en dicha relación.

Los equipos con IMEI no válidos que todavía están siendo utilizados deberían haber recibido un mensaje de texto (SMS) en el que se informa del bloqueo. Osiptel indicó, no obstante, que las líneas celulares ya no serán suspendidas.❧

¿Cómo validar el IMEI de un celular?